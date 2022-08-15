Новостей.COM ⇒
2022-08-15
Уряд РФ контролював паперову фабрику у Івано-Франківській області: майно вартістю 200 млн грн передано державі
Активи передано в управління АРМА
На Франковщине россиянам принадлежала бумажная фабрика© СБУ
Суд заарештував майно та корпоративні права двох компаній у Івано-Франківській області. Вартість активів склала понад 200 млн грн. Про це повідомила Служба безпеки України.
За
«Кінцевим бенефіціаром 100% статутного капіталу в одній із них є російський уряд, в іншому йому належить 75%, а решта – Україні», - зазначають у спецслужбі.
Слідство встановило, що російський уряд володіє виробником паперу через пов’язані між собою два російські банки та одне товариство з обмеженою відповідальністю.
Артем Руденко, ZN.ua