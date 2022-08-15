Уряд РФ контролював паперову фабрику у Івано-Франківській області: майно вартістю 200 млн грн передано державі

Активи передано в управління АРМА

Уряд РФ контролював паперову фабрику у Івано-Франківській області: майно вартістю 200 млн грн передано державі
На Франковщине россиянам принадлежала бумажная фабрика
© СБУ

Суд заарештував майно та корпоративні права двох компаній у Івано-Франківській області. Вартість активів склала понад 200 млн грн. Про це повідомила Служба безпеки України.

За повідомленням спецслужби, підприємства спеціалізуються на виробництві картонної та паперової продукції для промисловості.

«Кінцевим бенефіціаром 100% статутного капіталу в одній із них є російський уряд, в іншому йому належить 75%, а решта – Україні», - зазначають у спецслужбі.

Слідство встановило, що російський уряд володіє виробником паперу через пов’язані між собою два російські банки та одне товариство з обмеженою відповідальністю.


Артем Руденко, ZN.ua





Интересные новости
Україна в нинішніх умовах не може повернути кредити - посол Німеччини в УкраїніУкраїна в нинішніх умовах не може повернути кредити - посол Німеччини в Україні
Кавуни, дині, виноград та яблука: скільки коштують фрукти в середині серпняКавуни, дині, виноград та яблука: скільки коштують фрукти в середині серпня
Ціни на дрова в Україні зростають із кожним тижнемЦіни на дрова в Україні зростають із кожним тижнем
Дорога війна: усі доходи російського Держбюджету скорочуютьсяДорога війна: усі доходи російського Держбюджету скорочуються
Квартири у Києві продовжують дешевшати: ціни на оренду житла у різних регіонах столиціКвартири у Києві продовжують дешевшати: ціни на оренду житла у різних регіонах столиці
Блок рекламы


Похожие новости
Вартість оренди в Києві та області: на які цифри орієнтуються орендодавці станом на серпеньВартість оренди в Києві та області: на які цифри орієнтуються орендодавці станом на серпень
Суд зняв арешт зі столичного ТРЦ Ocean Plaza, майно передали в управління АРМАСуд зняв арешт зі столичного ТРЦ Ocean Plaza, майно передали в управління АРМА
Суд передав державі газ вартістю 83 млн грн, який «Укрнафта», імовірно, хотіла продати фірмам КоломойськогоСуд передав державі газ вартістю 83 млн грн, який «Укрнафта», імовірно, хотіла продати фірмам Коломойського
Українці платили російському мільярдеру за ліки: частку одного з найбільших фармацевтичних дистриб’юторів передано державіУкраїнці платили російському мільярдеру за ліки: частку одного з найбільших фармацевтичних дистриб’юторів передано державі
Державіаслужба анулювала ліцензію української авіакомпанії Bees AirlineДержавіаслужба анулювала ліцензію української авіакомпанії Bees Airline
Кабмін у розпал війни готується запровадити новий податок, сплив план уряду: "Стане ще важче..."Кабмін у розпал війни готується запровадити новий податок, сплив план уряду: "Стане ще важче..."
Оренда житла у Києві: які квартири можна зняти вартістю до 10 тис. грнОренда житла у Києві: які квартири можна зняти вартістю до 10 тис. грн
Пенсії в Україні: в уряді розповіли, хто отримає підвищення виплат до кінця поточного рокуПенсії в Україні: в уряді розповіли, хто отримає підвищення виплат до кінця поточного року
Суд заарештував майно Курченка за ухилення від сплати податків більш як на 3 мільярдиСуд заарештував майно Курченка за ухилення від сплати податків більш як на 3 мільярди
Реприватизація: в Україні повернуть незаконно привласнене держпавне майноРеприватизація: в Україні повернуть незаконно привласнене держпавне майно
Последние новости
Подгружаем последние новости