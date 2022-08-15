Уряд РФ контролював паперову фабрику у Івано-Франківській області: майно вартістю 200 млн грн передано державі

Суд заарештував майно та корпоративні права двох компаній у Івано-Франківській області. Вартість активів склала понад 200 млн грн. Про це повідомила Служба безпеки України.

За повідомленням спецслужби, підприємства спеціалізуються на виробництві картонної та паперової продукції для промисловості.

«Кінцевим бенефіціаром 100% статутного капіталу в одній із них є російський уряд, в іншому йому належить 75%, а решта – Україні», - зазначають у спецслужбі.

Слідство встановило, що російський уряд володіє виробником паперу через пов’язані між собою два російські банки та одне товариство з обмеженою відповідальністю.