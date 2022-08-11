Держава готується повернути податки на пальне: експерт розповів скільки отримає бюджет

З початком повномасштабної війни в Україні було скасовано акцизні збори на моторні палива, а податок на додану вартість знижено з 20 до 7%. Це дало можливість зрізати ціни на колонках на 10 грн/л і підтримати споживачів. Зараз же настав час для повернення податків. Про те, скільки може отримати бюджет, та чи вдасться досягти показників минулого року, йдеться у матеріалі директора Консалтингової групи «А-95» Сергія Куюна «Повернення податків на пальне: як зібрати та як не втратити».

«Повернення паливних податків було лише питанням часу, який, схоже, настає. По-перше, державі потрібні гроші, по-друге, зараз непоганий момент з погляду світової кон’юнктури цін на нафту та нафтопродукти. Але за останні місяці багато чого змінилося, наприклад, ринок нафтопродуктів революційно розвернувся на 180 градусів», - зазначає Серій Куюн.

На думку експерта, те, що відбулося на ринку нафтопродуктів за останні три місяці, — перша велика перемога України в цій війні. За стислий час країна повністю змінила джерела постачання й фактично реалізувала те, що давно повинна була зробити. Позбувшись 100% довоєнних каналів постачання світлих нафтопродуктів унаслідок зупинки імпорту з Росії й Білорусі, блокади морських портів і руйнування нафтопереробних заводів, сьогодні ринок забезпечує постачання через західний кордон. Вирішено завдання, якого не вирішувала жодна країна.

За словами Сергія Куюна, податки на пальне на фоні рекордних цін на нафту в цьому році знижували багато країн. Та наразі, бюджет України без цих грошей вже не може обійтись.

«Зниження податків або запровадження державних дотацій на пальне під тиском рекордних цін на нафту — поширена практика цього року. Першими це зробили поляки на початку року, ближче до літа — Німеччина, Франція та деякі інші країни. Кабміну воюючої України у березні рішення про зниження податків на пальне далося непросто, але зрештою потужна підтримка внутрішнього споживача у трагічному березні відбулася. Поточна ситуація з державними фінансами вже не залишає простору — треба шукати внутрішні резерви, а паливні податки є потужним джерелом наповнення бюджетів усіх країн», - зазначає експерт.

До війни «нафтові» акцизи давали до 70 млрд грн, або до 2,25 млрд євро на рік (за минулорічним курсом). ПДВ на акциз — ще 0,45 млрд євро відповідно. Ставки були такі: бензин — 213 євро/1000 л, ДП — 139, скраплений газ — 52 євро.

Але, на думку експерта, таких грошей Український бюджет вже не отримає, адже обсяг споживання моторних палив зменшився з 12 млн тонн на рік до орієнтовно 7,2 млн тонн.