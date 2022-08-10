П'ятий пакет санкцій у дії: Європа припиняє купувати вугілля в Росії

Країни - члени Євросоюзу відсьогодні, 10 серпня, припиняють купувати вугілля в Росії. Обмеження імпорту сировини було узгоджене ще в рамках п'ятого пакету санкцій у квітні поточного року. Попри енергетичну кризу, в Європі вбачають у цьому можливість скоротити споживання викопного палива, про це під час брифінгу повідомив речник Єврокомісії Ерік Мамер .

«Як не парадоксально, але російське вторгнення в Україну допоможе нам прискорити відхід від викопного палива», - заявив речник.