П'ятий пакет санкцій у дії: Європа припиняє купувати вугілля в Росії

Попри енергетичну кризу, члени Євросоюзу готові пришвидшити темпи скорочення використання викопного палива, інформує ZN.ua.

Країни - члени Євросоюзу відсьогодні, 10 серпня, припиняють купувати вугілля в Росії. Обмеження імпорту сировини було узгоджене ще в рамках п'ятого пакету санкцій у квітні поточного року. Попри енергетичну кризу, в Європі вбачають у цьому можливість скоротити споживання викопного палива, про це під час брифінгу повідомив речник Єврокомісії Ерік Мамер.

«Як не парадоксально, але російське вторгнення в Україну допоможе нам прискорити відхід від викопного палива», - заявив речник.


Дар’я Кєпова, ZN.ua





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