Валюта дорожчає: який зараз курс долара та євро в обмінниках та банках

Станом на ранок понеділка, 8 серпня, середній курс долара на валютному аукціоні опустився у продажу на 15 копійок порівняно з п'ятницею, 5 серпня. Але вже до 12:00 курс перевищив показники вечора п'ятниці, а до 18:00 трохи зменшив оберти. Євро тримається приблизно на рівні п'ятниці.

Про це свідчать дані моніторингу оголошень про купівлю-продаж на сайті "Курс України".

Станом на вечір понеділка, долар вирівнявся до 39,66 грн/долар під час продажу та 39,41 грн/долар при купівлі. Водночас курс євро при покупці складає 40,20 грн/євро, а продаж – 39,84.

Фото: kurs.com.ua

Фото: kurs.com.ua

Також за даними Мінфіну, готівковий курс долара в банках у середньому не змінився порівняно з п'ятницею як у продажу, так і в купівлі – 39,7 грн/долар та 38,6 грн/долар відповідно. У свою чергу, євро не змінився у продажу - 40,20 грн/євро, але при покупці подешевшав на 1 грн, до 39 грн/євро.

На 10 копійок знизив свій курс продажу долара Райффайзен Банк до 39,9 грн/долар. Водночас ПУМБ є єдиним великим банком в Україні, який продовжує з п'ятниці продавати долар по 40 грн. Ощадбанк та Укргазбанк знизили доларовий курс на 10 копійок порівняно з п'ятницею - 39,6 грн/долар. Укрексімбанк продає долар по 39,7 грн за одиницю. OTP Bank підняв курс на 5 копійок до 39,55 грн/долар, а Альфа-Банк зберіг на рівні 39,5 грн/долар. Найнижчий курс у ПриватБанку, де продають його по 39,1 грн/долар.

Фото: minfin.com.ua

Щодо євро, то нижче 40 грн - 39,9 грн/євро, продає лише Альфа-Банк. По 40 грн/євро продаж у ПриватБанку, Ощадбанку та Укргазбанку. Водночас Райффайзен Банк та OTP Bank знизили курс на 30 копійок - до 40,1 грн/євро та 40,2 грн/євро відповідно. ПУМБ залишив колишній курс із п'ятниці – 40,3 грн/євро. В Універсал Банку також не змінювали курс євро – 40,4 грн за одиницю. Укрексімбанк поки що єдиний великий банк, який продає євро дорожче за решту банків – по 40,71 грн/євро.

Фото: minfin.com.ua


Катерина Глянько, Апостроф





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