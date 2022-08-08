Іпотека під 3%: відомі деталі кредитування
Вже з 1 жовтня поточного року в Україні розпочне роботу програма пільгового іпотечного кредитування. Іпотека під 3% річних спочатку буде доступна не всім, а лише чотирьом категоріям громадян. Згодом нею зможуть скористатися всі, проте річна ставка буде вищою за 3%.
Деталі доступної іпотеки під 3% пояснили на сайті Мінекономіки.
Отже, з жовтня пільгові кредити на купівлю житла стануть доступні таким категоріям громадян:
- військовослужбовцям, працівникам сектору безпеки та оборони;
- медикам;
- вчителям та педагогічним працівникам;
- науковим співробітникам.
"Роботодавці цих категорій працівників матимуть змогу компенсувати їм початковий внесок та частину тіла кредиту за рахунок бюджетних програм (розмір компенсації залежить від вислуги)", - йдеться d інформації від Мінекономіки.
Пізніше (наскільки пізніше, не уточнюють, – авт.) ця програма також стане доступною і решті українців. Щоправда, для решти іпотеки під 3% не буде, а буде під 7%.
"Це частково вирішить проблему нестачі житла, поверне українців, які втратили свій будинок, з-за кордону та активізує галузь будівництва завдяки зростанню обсягу замовлень", – зазначила перша віце-прем'єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко.
Названо кілька основних умов іпотеки під 3%
- Пільговий іпотечний кредит даватимуть на житло, площа якого не перевищує 52,5 кв.м плюс по 21 кв.м на кожного члена сім'ї.
- Кредит дадуть на 20 років.
- Початковий внесок має бути не менше 20% вартості житла.
- Вартість житла, що купується, не повинна бути вищою за оцінну. Крім того, вартість 1 квадратного метра житла не повинна перевищувати середню вартість, визначену Мінрегіоном, збільшену: у 2,5 рази – для обласних центрів, міст з населенням понад 300 тис. осіб і міст, розташованих на відстані до 15 км від Києва; вдвічі – для міст із населенням 100 -300 тис. осіб; у 1,75 рази – для інших населених пунктів.
- Якщо йдеться про купівлю житла в обласному центрі, то це має бути об'єкт, який перебуває в експлуатації не більше 10 років.
- Житло обов'язково має бути застраховане на всю його оцінну вартість.
Заявку на пільгову іпотеку можна буде подавати через портал Дія.
Нагадаємо, трохи раніше говорили про запуск програми пільгової іпотеки під 0%. Такий кредит нібито планували давати військовим і ветеранам війни.