Іпотека під 3%: відомі деталі кредитування

Вже з 1 жовтня поточного року в Україні розпочне роботу програма пільгового іпотечного кредитування. Іпотека під 3% річних спочатку буде доступна не всім, а лише чотирьом категоріям громадян. Згодом нею зможуть скористатися всі, проте річна ставка буде вищою за 3%.

Деталі доступної іпотеки під 3% пояснили на сайті Мінекономіки.

Отже, з жовтня пільгові кредити на купівлю житла стануть доступні таким категоріям громадян:

військовослужбовцям, працівникам сектору безпеки та оборони;

медикам;

вчителям та педагогічним працівникам;

науковим співробітникам.

"Роботодавці цих категорій працівників матимуть змогу компенсувати їм початковий внесок та частину тіла кредиту за рахунок бюджетних програм (розмір компенсації залежить від вислуги)", - йдеться d інформації від Мінекономіки.

Пізніше (наскільки пізніше, не уточнюють, – авт.) ця програма також стане доступною і решті українців. Щоправда, для решти іпотеки під 3% не буде, а буде під 7%.

"Це частково вирішить проблему нестачі житла, поверне українців, які втратили свій будинок, з-за кордону та активізує галузь будівництва завдяки зростанню обсягу замовлень", – зазначила перша віце-прем'єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко.

Названо кілька основних умов іпотеки під 3%

Пільговий іпотечний кредит даватимуть на житло, площа якого не перевищує 52,5 кв.м плюс по 21 кв.м на кожного члена сім'ї.

Кредит дадуть на 20 років.

Початковий внесок має бути не менше 20% вартості житла.

Вартість житла, що купується, не повинна бути вищою за оцінну. Крім того, вартість 1 квадратного метра житла не повинна перевищувати середню вартість, визначену Мінрегіоном, збільшену: у 2,5 рази – для обласних центрів, міст з населенням понад 300 тис. осіб і міст, розташованих на відстані до 15 км від Києва; вдвічі – для міст із населенням 100 -300 тис. осіб; у 1,75 рази – для інших населених пунктів.

Якщо йдеться про купівлю житла в обласному центрі, то це має бути об'єкт, який перебуває в експлуатації не більше 10 років.

Житло обов'язково має бути застраховане на всю його оцінну вартість.

Заявку на пільгову іпотеку можна буде подавати через портал Дія.

Нагадаємо, трохи раніше говорили про запуск програми пільгової іпотеки під 0%. Такий кредит нібито планували давати військовим і ветеранам війни.