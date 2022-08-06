В Кабміні розроблять рішення про запровадження податку на купівлю валюти: планується чималий відсоток

Таким чином в Кабміні збираються боротися з імпортом.

Кабінет міністрів розробляє законопроект про запровадження додаткового збору на купівлю іноземної валюти. Про це повідомив заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Податок торкнеться валютообмінних операцій для купівлі всіх імпортних товарів та послуг. Наразі не зрозуміло, чи стосуватиаеться він імпортерів - юриичних осіб, чи буде поширений також на фізичних осіб.

"Концепція не передбачає додаткових імпортних мит (що складно у адмініструванні), а передбачає запровадження 10% збору на валютообмінні операції для купівлі всіх імпортних товарів та послуг", — зазначив Желєзняк.

Мета законопроекту не лише у тому, аби збільшити надходження до держказни, але й знизити попит на імпортні товари та послуги серед українців та, відповідно, тиск на міжнародні резерви та стабільність гривні, зазначив депутат.

"Очікується, що КМУ внесе законопроект в найближчі тижні. Подивилися, що з цього вийде", — додав він.

Раніше про намір уряду запровадити додаткове мито на імпорт повідомляв в інтерв'ю міністр фінансів Сергій Марченко.

Ідею запровадження 10-відсоткового податку на купівлю валюти підтримали також в Національному банку.

"З точки зору Національного банку, як органу відповідального за стабільність гривні, додаткові податки на імпорт в поточних умовах мають розглядатися як заходи посилення конкурентоспроможності вітчизняних виробників, зниження відпливу валюти з країни, врівноваження платіжного балансу та скорочення дефіциту бюджету", — зазначили там.

У регуляторі додали, що розробка податку перебуває у компетенції Міністерства фінансів, однак спеціалісти НБУ також долучаються до цього процесу, враховуючи потенційно важливу роль банків у адмініструванні такого податку.

Наразі імпортери здійснюють купівлю валюти за офіційним курсом Нацбанку, який зафіксовано на новому рівні 36,57 грн за долар. У разі, якщо відповідний законопроект знайде підтримку у парламенті, то фактично курс купівлі валюти імпортерами може зрости до 40,23 грн за долар, адже 3,66 грн вони будуть зобов'язані заплатити до бюджету.

За матеріалами: Ярослав Железняк Telegram /

Лія Ільченко, ZN.ua





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