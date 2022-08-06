В Кабміні розроблять рішення про запровадження податку на купівлю валюти: планується чималий відсоток
Таким чином в Кабміні збираються боротися з імпортом.
Кабінет міністрів розробляє законопроект про запровадження додаткового збору на купівлю іноземної валюти. Про це
Податок торкнеться валютообмінних операцій для купівлі всіх імпортних товарів та послуг. Наразі не зрозуміло, чи стосуватиаеться він імпортерів - юриичних осіб, чи буде поширений також на фізичних осіб.
"Концепція не передбачає додаткових імпортних мит (що складно у адмініструванні), а передбачає запровадження 10% збору на валютообмінні операції для купівлі всіх імпортних товарів та послуг", — зазначив Желєзняк.
Мета законопроекту не лише у тому, аби збільшити надходження до держказни, але й знизити попит на імпортні товари та послуги серед українців та, відповідно, тиск на міжнародні резерви та стабільність гривні, зазначив депутат.
"Очікується, що КМУ внесе законопроект в найближчі тижні. Подивилися, що з цього вийде", — додав він.
Раніше про намір уряду запровадити додаткове мито на імпорт
Ідею запровадження 10-відсоткового податку на купівлю валюти
"З точки зору Національного банку, як органу відповідального за стабільність гривні, додаткові податки на імпорт в поточних умовах мають розглядатися як заходи посилення конкурентоспроможності вітчизняних виробників, зниження відпливу валюти з країни, врівноваження платіжного балансу та скорочення дефіциту бюджету", — зазначили там.
У регуляторі додали, що розробка податку перебуває у компетенції Міністерства фінансів, однак спеціалісти НБУ також долучаються до цього процесу, враховуючи потенційно важливу роль банків у адмініструванні такого податку.
Наразі імпортери здійснюють купівлю валюти за офіційним курсом Нацбанку, який зафіксовано на новому рівні 36,57 грн за долар. У разі, якщо відповідний законопроект знайде підтримку у парламенті, то фактично курс купівлі валюти імпортерами може зрости до 40,23 грн за долар, адже 3,66 грн вони будуть зобов'язані заплатити до бюджету.