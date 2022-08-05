Утеплення будинків: як підготувати житло до зими під час війни

Утеплення будинків – актуальне питання. У нашій країні очікується найскладніший опалювальний сезон за роки незалежності. Експерти дали поради, як підготувати житло до зими.

Як підготувати та утеплити будинок до зими під час війни: поради експерта

Жителі України з побоюванням чекають на холодиу пору. Росія через війну більше не постачає нам енергоносії. В результаті влада анонсувала зниження температури в будинках. Вона буде на рівні 16 градусів, тоді як у минулі роки – на кілька градусів вище. У кризових умовах є сенс уже готувати будинки до зимового періоду.

Виконавчий директор Вищої ради енергоаудиторів та енергоменеджерів Володимир Мамалига дав поради, як зігрітися в холодну пору. Він закликав українців відремонтувати системи опалювальних мереж та теплопостачання, утеплити будинки, а також заклеїти вікна.

Фахівець нагадав, що можливе погіршення та навіть повне припинення електропостачання. Це станеться, якщо рашисти зруйнують котельні та ТЕЦ у тих чи інших населених пунктах.

Мамалига порекомендував завішувати вікна тканиною. Це необхідно не тільки для світломаскування, але і для безпеки. Зокрема така маніпуляція зменшить теплові втрати через віконні отвори.

Як підготувати та утеплити будинок до зими під час війни: поради експерта

Експерт закликав мешканців України за можливості опалювати не весь будинок чи квартиру, а лише одну кімнату. Він також порадив купити дизель-генератор та піч для опалення та приготування їжі на дровах. Також потрібно бути готовими до того, що у вікнах чи стінах доведеться зробити отвори для виходу диму.

Вони знадобляться, якщо в багатоквартирних будинках доведеться користуватись буржуйками. Як варіант, для обігріву можна використовувати пляшки зі склопластику або грілки з гарячою водою.

Стане в нагоді і термобілизна. Не зайвою буде фізична активність, яка допоможе зігрітися.

Нагадаємо, що в Україні очікується найскладніший опалювальний сезон. Стало відомо, де, як і скільки можна купити дрова.


Ловіцька Леся, Тудей





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