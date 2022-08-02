Санкції проти Росії за війну в Україні: Мінфін Бельгія відзвітував щодо замороження активів РФ

З початку повномасштабної війни Росії в Україні уряд Бельгії заморозив активи, що належать російським фізичним та юридичним особам на загальну суму в 50,5 млрд євро. Про це повідомив De Morgen з посиланням на дані Міністерства фінансів Бельгії.

Як пояснив речник Мінфіну Бельгії Франсіс Адейнс, кошти були заморожені в результаті запроваджених проти РФ санкцій за агресію в Україні.

Уточнюється, що заморожена сума в 50,5 млрд євро, яка зокрема включає гроші та акції, належить 1 129 фізичним особам та 110 компаніям із рф.

Однако Адейнс не повідомив, в яких саме підсанкційних осіб чи компаній були заморожені найбільші суми. Хоча він додав, що для деяких фізичних та юридичних осіб з Росії санкції діють ще з 2014 року з початку тимчасової окупації Криму, проте для більшості осіб у списку обмежувальні заходи були запроваджені в лютому цього року.