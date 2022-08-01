Monobank змінить умови продажу валюти населенню

Monobank із поточного тижня продаватиме валюту населенню на інших умовах. Тепер українці зможуть купувати в банку валюту за курсом, наближеним до фіксованого курсу НБУ, без додаткових комісій. Але є одна умова.

Monobank оголосив про зміну умов продажу валюти населенню

Про нові умови продажу валюти населенню повідомив у своєму Telegram-каналі один зі співзасновників банку Олег Гороховський.

"Наступного тижня включимо купівлю валюти у застосунку із розміщенням на тримісячний терміновий депозит. Це те, що дозволив НБУ. Жодних додаткових комісій. За курсами у застосунку", - повідомив Гороховський.

Отже monobank діятиме в межах дозволу Нацбанку. Безготівкову валюту у банку можна буде придбати за доволі вигідним курсом, але за умови, що гроші будуть розміщені на тримісячному депозиті, і їх не можна буде чіпати до закінчення цього терміну.

Monobank оголосив про зміну умов продажу валюти населенню

Monobank також попередив українців щодо скасування пільгової кредитної ставки. З 1 серпня банк повертається на довоєнні умови кредитування. Щоправда, за кредитами які були видані до 1 серпня, залишаться знижені ставки.

Клієнтам, які не хочуть переплачувати, банк радить використовувати сервіс Оплата частинами, або повертати гроші на картку до закінчення пільгового періоду кредитування. Пільговий період, як і раніше, має тривалість до 62 днів.

Тим часом, аналітики кажуть, що готівковий курс долара, який останнім часом геть "зірвався з прив'язі" , поступово увійде в норму. Навряд чи він знизиться до фіксованого курсу НБУ (36,6 грн), але точно має бути меншим за 40 гривень.


Марченко Любов, Тудей





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