Проблеми в економіці перебільшили, бюджет в липні виявився суттєво перевиконаним - Гетманцев каже про "виття на болотах"

До бюджету надійшло на 61,9 відсотків більше, ніж у аналогічний період минулого року, інформує ZN.ua.

На тлі данних Нацбанку України щодо падіння економіки на третину, у липні індикативні показники державного бюджету виявилися виконаними на 144,7%. Про перевиконання бюджету повідомив народний депутат від "Слуги народу", голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев у своєму Telegram.

За його словами, у липні до державного бюджету надійшло 64 мільярдів гривень, з них 19,8 млрд гривень - додатково.

Причому, це на 24,5 млрд грн (61,9%) більше, ніж у аналогічний період минулого року.

Водночас, Гетманцев упередив коментарі щодо невірних розрахунків падіння економіки.

"Звідки ж за реального падіння економіки (з врахуванням інфляції) взялося перевиконання рік до року ЗБОРУ ПДВ (без врахування відшкодування) та звідки плюс 25,2% надходжень за сім місяців рік до року по загальному фонду? Причина одна, та ж сама, що провокує виття з болот деяких чиновників, позбутих солодкого шматка - припинення схем та детінізація. Та сама, про яку говорив Президент, ставив задачу, яка виконується", - зазначив він.

За даними Гетманцева, за перше півріччя цього року до загального фонду державного бюджету надійшло 413,9 млрд грн, індикативні показники виконано на 103,5% (+13,8 млрд грн).

Понад минулорічний факт січня-липня 2021 року сплачено 83,4 млрд грн, що на 25,2% більше.

Платежі ПДВ з вироблених товарів (сальдо) - за січень-липень було перевиконано на 133,5 %(+33,0 млрд грн). Фактичні надходження податку склали 131,6 млрд грн, що у 1,5 раза (+45,7 млрд грн) більше ніж за січень-липень 2021 року (85,9 млрд грн).

Загалом у липні індикативні показники по ПДВ було виконано на 225,1 відс (+19,2 млрд грн). Фактичні надходження податку становлять 34,6 млрд грн, що у 2,6 раза (+21,1 млрд грн) більше ніж за липень 2021 року (13,5 млрд грн).

Акцизний податок (вироблений + ввезений) – виконанння індикативних показників у повному обсязі. Фактичні надходження податку склали 7,9 млрд грн.

Лікеро-горілчана продукція – виконання індикативу на 169% (+326 млн грн), до минулого року +24,7% (+158 млн грн).

Виноробна продукція - виконання індикативу на 260% (+ 149 млн грн), до минулого року + 89% (+114 млн).

"Дякую сумлінному бізнесу, який у співпраці з податковою службою, забезпечив надходження", - зазначив Гетманцев.

Нагадаємо, у травні український бізнес неодноразово вимагав негайно усунути Гетьманцева з посади.

Після чого Гетманцев додатково підлив олію у вогнище, порівнявши бізнесменів з гусаками, яких потрібно обскубувати.

НБУ оцінює падіння економіки у першому півріччі на рівні 28%. Про це йдеться в інфляційному звіті Нацбанку за липень.


Лія Ільченко, ZN.ua





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