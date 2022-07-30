«Газпром» зупинив постачання газу до Латвії

В російській компанії заявили про порушення умов відбору газу, інформує ZN.ua.

«Газпром» зупинив постачання газу до Латвії

Російський «Газпром» зупинив поставки газу в Латвію. В компанії вказали на «порушення умов відбору газу». Про це йдеться у заяві «Газпрому» в Telegram-каналі.

«Сьогодні ПАТ «Газпром» припинило постачання газу до Латвії в рамках липневої заявки через порушення умов відбору газу», - зазначається в повідомленні.

29 липня латвійська газова компанія Latvijas gaze повідомила, що почала купувати російський газ через посередника. Нового постачальника директор компанії Айгарс Калвітіс не назвав, сказавши, що це «комерційна інформація». За його словами, компанія не має можливості купити газ безпосередньо в «Газпрому», адже в такому випадку потрібен розрахунок в рублях. Посередник продає газ за євро.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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