ПриватБанк, Ощадбанк і monobank оприлюднили свої депозитні ставки: куди українцям найвигідніше вкласти гроші

Вже минуло чимало часу відтоді, як НБУ підвищив облікову ставку до 25%, проте українські банки не квапляться радикально підвищувати депозитні ставки для своїх вкладників. В НБУ вважають, що банки все одно будуть змушені їх підняти. А наразі ПриватБанк, Ощадбанк, monobank та інші фінансові установи пропонують взяти гроші на зберігання на тих умовах, що є зараз.

Куди найвигідніше вкласти заощадження: депозитні ставки у ПриватБанку, Ощадбанку, monobank

В якому банку депозитні ставки найвигідніші, і куди краще нести гроші, дослідило видання finance.ua.

В НБУ вважають, що основне підвищення депозитних ставок іще попереду. Просто банки – доволі інертні установи, і їм потрібен час для того, щоб освоїтись у нових умовах і пристосуватися до них.

"Протягом кількох місяців ставки за депозитами банків мають досить відчутно відреагувати на підвищення облікової ставки НБУ, і поки що все більш-менш йде за цим сценарієм", - переконаний заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

Однак банкіри не поділяють упевненості топ-менеджера НБУ. Вони вважають, що найвища планка, до якої банки можуть підтягнути відсотки за депозитами в гривнях, становитиме не більше половини облікової ставки.

"Усіх цікавить питання, чому ставка депозиту не піднялася до рівня облікової ставки. Тому, що в банківській системі зараз є ліквідність. Банки почуваються впевнено й тому не готові сьогодні переплачувати за депозити більше. Ці кошти треба потім десь вкладати з вищою відсотковою ставкою, щоб на цьому заробити", — пояснив заступник голови правління ТАСКОМБАНК Артур Муравицький.

Аби радикально підвищити депозитну ставку, банк має кудись вигідно вкласти гроші, щоб і клієнт одержав обіцяне, і самому заробити. Однак на сьогодні в Україні немає таких інвестиційних інструментів, які могли би забезпечити такий прибуток. А підвищувати відсотки за кредитами до нестями – теж не вихід. Тоді українці взагалі не захочуть та й не зможуть позичати гроші.

Куди найвигідніше вкласти заощадження: депозитні ставки у ПриватБанку, Ощадбанку, monobank

Вже й тепер, під час війни, українські банки видають лише десяту частину тих обсягів кредитів, які вони видавали до війни. Велика частка населення стала неплатоспроможною. А ті, хто ще якось опирається обставинам, воліють зараз не брати кредитів, аби не потрапити в боргову яму. Тому навряд чи банки підуть на суттєве підвищення депозитних ставок.

Ще один банкір, Дмитро Симоненков, вважає, що Нацбанк поступово знижуватиме облікову ставку, аби пожвавити кредитування. Якщо ж цього не станеться, то банкіри, звісно, підвищать ставки за депозитами, але не так рішуче, як того хотіли би вкладники.

"Треба знижувати облікову ставку та кредитувати реальний сектор економіки. Але якщо цього не відбудеться, то ставки за депозитами поступово, планомірно, але зростатимуть, і це буде в середньому десь 12-13% річних", - каже Симоненков.

Із ним погоджується й керівник відділу депозитів ПУМБ Микита Малясов.

"Зараз середні ставки коливаються від 7% до 9% в залежності від строку. І середня ставка по ринку до вересня перейде рубіж у 10%", - прогнозує Малясов.

А наразі ПриватБанк, Ощадбанк, monobank та інші банки пропонують чинні депозитні ставки

У гривні

Топ-5 банків за обсягом депозитного портфеля:

  • ПриватБанк — 6% (6 місяців і 12 місяців)
  • Ощадбанк — 6% (12 місяців), 10,5% (6 місяців)
  • Райффайзен Банк — 8,5% (12 місяців), 7,5% (6 місяців)
  • Альфа-Банк — 8,5% (12 місяців), 12,5% (6 місяців)
  • Універсал Банк (monobank) — 7% (12 місяців), 6% (6 місяців)

Топ-5 банків з найбільшими ставками:

  • Комерційний Індустріальний Банк — 18,25% (12 місяців), 18,75% (6 місяців)
  • Український капітал — 18% (6 місяців і 12 місяців)
  • РВС Банк — 18% (12 місяців), 16% (6 місяців)
  • Альянс Банк — 18% (12 місяців), 18,5% (6 місяців)
  • Укрбудінвестбанк — 15,5% (12 місяців), 17% (6 місяців)

У доларах США

Топ-5 банків за обсягом депозитного портфеля:

  • ПриватБанк — 0,01% (6 місяців і 12 місяців)
  • Ощадбанк — 0,4% (12 місяців), 0,3% (6 місяців)
  • Райффайзен Банк — 0,01% (6 місяців і 12 місяців)
  • Альфа-Банк — 1% (12 місяців), 0,5% (6 місяців)
  • Універсал Банк (monobank) — 0,1% (6 місяців і 12 місяців)

Топ-5 банків з найбільшими ставками:

  • РВС Банк — 3% (6 місяців і 12 місяців)
  • Альянс Банк — 3% (12 місяців), 2,75% (6 місяців)
  • Банк Січ — 3% (12 місяців), 2,5% (6 місяців)
  • Акордбанк — 2,9% (12 місяців), 2,5% (6 місяців)
  • Комерційний Індустріальний Банк — 2,85% (12 місяців), 1,75% (6 місяців)

У євро

Топ-5 банків за обсягом депозитного портфеля:

  • ПриватБанк — 0,01% (6 місяців і 12 місяців)
  • Ощадбанк — 0,2% (12 місяців), 0,15% (6 місяців)
  • Райффайзен Банк — 0,01% (6 місяців і 12 місяців)
  • Альфа-Банк — 0,25% (12 місяців), 0,1% (6 місяців)
  • Універсал Банк (monobank) — 0,1% (6 місяців і 12 місяців)

Топ-5 банків з найбільшими ставками:

  • РВС Банк — 3% (6 місяців і 12 місяців)
  • Комерційний Індустріальний Банк — 2,55% (12 місяців), 1,75% (6 місяців)
  • Український капітал — 2,5% (6 місяців і 12 місяців)
  • Альянс Банк — 2,5% (12 місяців), 2% (6 місяців)
  • izibank — 2% (12 місяців), 1,9% (6 місяців)

Нагадаємо, в Україні виходять із вжитку деякі грошові знаки. Їх перестануть приймати у банках.


Марченко Любов, Тудей





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