"Нарешті": росіян у Чорногорії змусили розплачуватись за вторгнення в Україну

"Нарешті": росіян у Чорногорії змусили розплачуватись за вторгнення в Україну

У Чорногорії у рамках санкцій почали заморожувати нерухомість російських громадян.

Про це повідомляється на сайті кабміну.

Зазначимо, що торік росіяни та компанії з Росії інвестували в економіку Чорногорії понад €129 млн. Усього, за офіційними даними, за останні 15 років російські громадяни вклали до Чорногорії мінімум €1,5 млрд.

Раніше міністр внутрішніх справ Чорногорії Філіп Аджич заявляв, що в країні буде заморожено 44 об'єкти нерухомості, власниками яких є росіяни. Це буде зроблено в рамках санкцій, запроваджених проти росії у зв'язку із військовим вторгненням в Україну.

Чорногорія 1 березня приєдналася до всіх санкцій ЄС проти Росії.

Росія, у свою чергу, внесла Чорногорію до переліку "недружніх держав".

«Нарешті! Нехай люблять країну вдома. Виродків закрити в па**шці за високим парканом!», «Правильно, і вигнати всіх росіян із країни. І всі країни мають зробити так само. Чому син "патріота" Газманова досі живе у США? Додому всіх дітей цих " патріотів" , «Вже стає соромно бути росіянином у світі - країна ганебників», «Російський світ — це ганьба на десятиліття дітям, онукам і правнукам. І вони вас, російськомирців, проклянуть. А ви такі тупі, що цього й досі не зрозуміли! Як славно бути проклятими та забутими своїми нащадками!», - коментують у Мережі рішення влади Чорногорії.

Нагадаємо, радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що кожного місяця Україна витрачає на війну 3 млрд. доларів і запропонував покрити ці витрати за рахунок країни.

"Проста математика. Дефіцит українського бюджету складає $5 млрд на місяць. З них $3 млрд – витрати на війну. Сума резервів ЦБ Росії, заарештованих у світі, - $300 млрд. То чому тягар війни мають нести українці та платники податків західних країн, а не країна-агресор?" – написав Подоляк у Twitter.


Катерина Петренко, politeka.net





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