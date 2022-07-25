Нацбанк оштрафував власника «ШвидкоГроші»

Нацбанк виявив з боку ТОВ «Споживчий центр» порушення зобов’язання учасників ринків небанківських фінансових послуг надавати на письмову вимогу Нацбанку відповідну інформацію та копії документів. Про це повідомила пресслужба регулятора.

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Штраф

За несвоєчасне надання інформації Національний банк застосовує штрафну санкцію в розмірі від 100 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

«Отже, у зв’язку з виявленим фактом несвоєчасного надання інформації Нацбанку протягом суттєвого періоду часу на запит з метою розгляду звернення споживача фінансових послуг на виконання закону „Про звернення громадян“ до ТОВ „Споживчий центр“ застосовано захід впливу у вигляді накладення мінімального штрафу в розмірі 1?700 грн — за перше таке встановлене порушення протягом календарного року», — зазначається у повідомленні.

ТОВ «Споживчий центр» продовжує здійснювати свою діяльність у період воєнного стану у відповідності до наявної ліцензії — надання коштів у позику, зокрема і на умовах фінансового кредиту.

За даними на сайті компанії, вона надає споживчі кредити під брендом «ШвидкоГроші».