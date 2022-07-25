Нацбанк оштрафував власника «ШвидкоГроші»

Нацбанк виявив з боку ТОВ «Споживчий центр» порушення зобов’язання учасників ринків небанківських фінансових послуг надавати на письмову вимогу Нацбанку відповідну інформацію та копії документів. Про це повідомила пресслужба регулятора.

Нацбанк оштрафував власника «ШвидкоГроші»
Фото: delo.ua

Штраф

За несвоєчасне надання інформації Національний банк застосовує штрафну санкцію в розмірі від 100 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

«Отже, у зв’язку з виявленим фактом несвоєчасного надання інформації Нацбанку протягом суттєвого періоду часу на запит з метою розгляду звернення споживача фінансових послуг на виконання закону „Про звернення громадян“ до ТОВ „Споживчий центр“ застосовано захід впливу у вигляді накладення мінімального штрафу в розмірі 1?700 грн — за перше таке встановлене порушення протягом календарного року», — зазначається у повідомленні.

ТОВ «Споживчий центр» продовжує здійснювати свою діяльність у період воєнного стану у відповідності до наявної ліцензії — надання коштів у позику, зокрема і на умовах фінансового кредиту.

За даними на сайті компанії, вона надає споживчі кредити під брендом «ШвидкоГроші».





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