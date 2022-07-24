Викуп квартир у забудовників: держава придбає для українців нове житло

На Київщині анонсують масовий викуп квартир у забудовників. Держава купить у них житло, щоби роздати його людям, які втратили дах над головою. Найближчим часом планують викупити понад 3 тисячі квартир.

Держава розпочала масовий викуп квартир у забудовників: кому дістанеться нове житло

Про це розповіло видання vgorode, посилаючись на інформацію від kievvlast.

На Київщині налічується понад 11 тисяч сімей, які втратили свої будинки внаслідок військової агресії РФ проти України. Держава обіцяє забезпечити їх житлом замість втрачених квартир. При цьому будуватимуть не тільки нові об'єкти, а й викуповуватимуть те, що вже є. Зокрема, вже найближчим часом передбачено викуп квартир у забудовників.

Обласна влада вже домовилася із забудовниками про викуп 3056 квартир у нових будинках. Цей випуск відбудеться в рамках реалізації обласної програми "Нова оселя", яка була затверджена сесією Київської облради ще в червні. Ця програма розрахована на 2022-2023 роки.

Держава розпочала масовий викуп квартир у забудовників: кому дістанеться нове житло
За взаємною домовленістю влади та забудовників житло викуповуватимуть за ціною 24 тисячі гривень за квадратний метр. Девелопери згодні на таку ціну. Адже зараз ринок житла знаходиться не на підйомі. Тому забудовники намагаються продати квартири якнайшвидше, щоби виручити гроші для початку нового будівництва.

Як стало відомо, 860 квартир, призначених для викупу, вже здані в експлуатацію. Інші 2196 - будуть здані зі дня на день.

Крім того, на Київщині активно ремонтують будинки, які підлягають відновленню. Таким чином, до осені кілька тисяч мешканців регіону або зможуть повернутися до своїх відремонтованих квартир, або отримають нове житло.

Нагадаємо стало відомо, які варіанти для розселення громадян пропонує держава.


Марченко Любов, Тудей





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