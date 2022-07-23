У Європі назвали привабливу галузь із гострою нестачею 1,2 мільйона співробітників

Європа демонструє одне з найсильніших відновлень, випередивши середній світовий показник, інформує ZN.ua.

У Європі назвали привабливу галузь із гострою нестачею 1,2 мільйона співробітників
© unsplash/arthuryeti

Європі терміново необхідно заповнити 1,2 мільйона вакансій у сфері подорожей і туризму. Про це повідомляє Європейська туристична комісія.

За даними Всесвітньої Ради з подорожей і туризму та Європейської туристичної комісії, відновлення сектора подорожей і туризму в Європейському Союзі опиниться під загрозою, якщо не буде заповнено 1,2 мільйона робочих місць.

Вакансії, ймовірно, залишаться незаповненими в напружений літній період. Прогнозують, що найбільше постраждають туристичні агентства: там нестача співробітників досягає 30%.

У авіакомпаній і готельного бізнесу порожньою є одна з п'яти вакансій, і в цих сферах не вистачає близько 20% персоналу.

"Європа продемонструвала одне з найсильніших відновлень туризму в 2021 році, випередивши середній світовий показник. Однак поточна нестача робочої сили може затримати цю тенденцію і надати додатковий тиск на сектор, що і без того зазнає труднощів", — заявила президент і виконавчий директор Ради Комісії Джулія Сімпсон.

У 2020 році, коли пандемія була на піку, було втрачено 1,7 мільйона прямих робочих місць. У 2021 році, коли уряди почали послаблювати обмеження на поїздки, прямий внесок сектора в економіку Європейського Союзу відновився на 30,4 відсотка. Тоді відновилося 571 000 робочих місць.

Цього року Рада прогнозує, що відновлення сектора продовжить прискорюватися і майже досягне рівня до пандемії.

У профільній структурі визначили заходи, які уряди й приватний сектор можуть реалізувати для вирішення цієї проблеми:

  • сприяти мобільності робочої сили всередині країн і за кордон і зміцнювати співпрацю на всіх рівнях, надаючи візи та дозволи на роботу;
  • забезпечити гнучку і віддалену роботу там, де це можливо, особливо якщо обмеження на поїздки як і раніше не дозволяють працівникам вільно перетинати кордони;
  • забезпечити гідну роботу, соціальний захист і можливості кар'єрного зростання — з роботою, яка є безпечною, справедливою, продуктивною і значущою — для підвищення привабливості сектора як кар'єрного вибору й утримання нових талантів.
  • забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовка талантів, а також комплексне навчання.
  • створювати та просувати освіту й навчання — за допомогою ефективних політик і державно-приватного співробітництва, які підтримують освітні програми й навчання на основі учнівства.
  • впроваджувати інноваційні технологічні та цифрові рішення для поліпшення повсякденних операцій, щоб забезпечити безпечні та безперешкодні подорожі та підвищити якість обслуговування клієнтів.

"Уряди і приватний сектор повинні об'єднатися, щоб надати найкращі можливості для людей, які шукають кар'єрні можливості, які пропонує туристичний сектор", — додала Сімпсон.

Нагадаємо, рік тому The Economist не прогнозував особливого сплеску туризму в 2022 році.

По матерiалам: ZN.UA /

Лія Ільченко, ZN.ua





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