Український виробник титану звинувачує Росію у спробі рейдерства

Росія шукає доступ до української титанової сировини та намагається зупинити експорт титану, використовуючи як засіб тиску розслідування щодо завищення податкового кредиту, вважає гендиректор гірничодобувної компанії «Велта» Андрій Бродський.

20 липня Бюро економічної безпеки провело в офісі «Велти» вилучення документів – дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та їх вилучення дав суд. А також викликало Бродського на допит у Києві 26 липня.

За словами гендиректора компанії, перевірки формування податкового кредиту проводяться щомісяця,і у Податкової немає зауважень протягом десяти років. Від початку повномасштабної війни компанія сплатила понад 40 млн гривень податків.

«Окрім того, ми експортуємо свою продукцію до США та ЄС, тому держава нам повинна повертати ПДВ, той самий кредит, але як всім відомо держоргани не здійснюють ці платежі ще з початку року. Наразі це вже шалені сумі, значно перевищуючи ту, яку нам приписує БЕБ», - пише він.

Активність БЕБ Бродський пов’язує саме з інтересом держави-агресора. Вилученням документів передувала низка публікацій у російських ЗМІ про «лобіювання Україною заборони на експорт російського титану».

Гендиректор компанії стверджує, що розроблена нова технологія виготовлення титанових комплектуючих дозволить забезпечити Європі та США вільний доступ до якісного металевого титану, що означатиме кінець монополії РФ .

«Росія вже залишилась без титанової сировини, бо історично Україна завжди була її головним постачальником, а тепер дуже швидко США та Європа можуть скинути металевий титановий російський зашморг на власних шиях саме за допомогою України. Нам є що запропонувати нашим союзникам!», - додає він.

Тож росіяни намагаються зупинити створення альтернативного виробника титану та отримати доступ до титанової сировини, щоб продовжувати виробляти нові підводні човни, ракети та винищувачі.

На думку Бродського, план «рейдерства» на користь РФ такий: під час допиту 26 липня у Києві йому буде пред’явлено підозру та затримано. Після чого суд за позовом БЕБ накладе арешт на всі активи «Велти» і передасть їх під управління АРМА. Своєю чергою Агенція передасть майно компанії до управління однієї російської структури, яка досі працює в Україні.

Бродський закликав не допустити такого розвитку подій і висловив впевненість у перемозі України.