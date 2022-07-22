Кабмін зобов'язав “Нафтогаз” узгоджувати всі угоди із емітентом облігації

Роботу правління НАК в уряді оцінили як незадовільну.

Кабмін зобов'язав “Нафтогаз” узгоджувати всі угоди із емітентом облігації
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Кабінет міністрів України зобов’язав НАК «Нафтогаз України» узгоджувати з урядом будь-які дії щодо виконання основної угоди з компанією Kondor Finance, яка є емітентом єврооблігацій Нафтогазу. Відповідне розпорядження № 625-р від 21 липня опубліковано на сайті уряду.

“Акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія „Нафтогаз України“, зокрема його посадові та інші уповноважені особи, зобов’язані вчиняти будь-які дії щодо виконання діючого основного правочину з Кондор Файненс пі.ел.сі. (Kondor Finance plc) після окремого погодження таких дій Кабінетом Міністрів України”, — йдеться у документі.

Зокрема уряд зазначив, що робота правління Нафтогазу є незадовільною через неукладання договору із Kondor Finance стосовно змін до кредитних договорів на суму понад 3 млрд грн, інформує ZN.ua.


Ірина Знась, ZN.ua





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