Кабмін зобов'язав “Нафтогаз” узгоджувати всі угоди із емітентом облігації
Роботу правління НАК в уряді оцінили як незадовільну.
Кабінет міністрів України зобов’язав НАК «Нафтогаз України» узгоджувати з урядом будь-які дії щодо виконання основної угоди з компанією Kondor Finance, яка є емітентом єврооблігацій Нафтогазу. Відповідне
“Акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія „Нафтогаз України“, зокрема його посадові та інші уповноважені особи, зобов’язані вчиняти будь-які дії щодо виконання діючого основного правочину з Кондор Файненс пі.ел.сі. (Kondor Finance plc) після окремого погодження таких дій Кабінетом Міністрів України”, — йдеться у документі.
Зокрема уряд зазначив, що робота правління Нафтогазу є незадовільною через неукладання договору із Kondor Finance стосовно змін до кредитних договорів на суму понад 3 млрд грн, інформує