Кабмін зобов'язав “Нафтогаз” узгоджувати всі угоди із емітентом облігації

Кабінет міністрів України зобов’язав НАК «Нафтогаз України» узгоджувати з урядом будь-які дії щодо виконання основної угоди з компанією Kondor Finance, яка є емітентом єврооблігацій Нафтогазу. Відповідне розпорядження № 625-р від 21 липня опубліковано на сайті уряду.

“Акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія „Нафтогаз України“, зокрема його посадові та інші уповноважені особи, зобов’язані вчиняти будь-які дії щодо виконання діючого основного правочину з Кондор Файненс пі.ел.сі. (Kondor Finance plc) після окремого погодження таких дій Кабінетом Міністрів України”, — йдеться у документі.