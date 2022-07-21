Показання газового лічильника: у «Нафтогазі» пояснили, кому їх зараз передавати та в які дати

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" повідомила, кому зараз треба передавати показання газового лічильника і як це зробити.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на повідомлення Нафтогазу на сторінці в Facebook, передавати показники лічильника потрібно, як і раніше, місцевому облгазу з 1 по 5 число кожного місяця за номером особового рахунка облгазу.

В компанії також нагадали, що оператори газорозподільної мережі (облгази) – це компанії, що здійснюють доставку газу споживачу. Так, серед їх обов’язків – підключення / відключення блакитного палива, забезпечення якості та тиску газу, реагування на аварійні виклики, усунення аварій та отримання показань лічильників.

«За надання цих послуг клієнт отримує окремий рахунок та сплачує його», - зазначили в Нафтогазі.

Передати показання оператору ГРМ (облгазу) можна одним зі способів: на сайті або в чат-боті облгазу; зателефонувавши до контакт-центру вашого облгазу

«Ви можете як і раніше передавати показники лічильника через сервіс 104.ua», - уточнили в газопостачальній компанії.