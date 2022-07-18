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2022-07-18
Правоохоронці арештували білоруські локомотиви, які обслуговували армію РФ
Вартість майна становить понад 70 млн грн
В Україні заарештували локомотиви РБ
Суд арештував та передав державі локомотиви білоруського виробництва, які використовувалися для транспортування товарів, у тому числі, необхідних РФ для ведення війни проти України, – повідомляє Офіс генерального прокурора.
Вартість переданого до АРМА (Агентство з розшуку та менеджменту активів) майна становить понад 70 млн грн.
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Артем Руденко, ZN.ua