Правоохоронці арештували білоруські локомотиви, які обслуговували армію РФ

Вартість майна становить понад 70 млн грн

Правоохоронці арештували білоруські локомотиви, які обслуговували армію РФ
В Україні заарештували локомотиви РБ

Суд арештував та передав державі локомотиви білоруського виробництва, які використовувалися для транспортування товарів, у тому числі, необхідних РФ для ведення війни проти України, – повідомляє Офіс генерального прокурора.

Вартість переданого до АРМА (Агентство з розшуку та менеджменту активів) майна становить понад 70 млн грн.

За даними слідства, ці локомотиви здійснювали регулярні перевезення товарів, у тому числі паливо, з України до РБ, які у подальшому використовувалися для матеріального забезпечення російської армії під час вторгнення в Україну.


Артем Руденко, ZN.ua





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