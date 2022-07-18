Правоохоронці арештували білоруські локомотиви, які обслуговували армію РФ

Суд арештував та передав державі локомотиви білоруського виробництва, які використовувалися для транспортування товарів, у тому числі, необхідних РФ для ведення війни проти України, – повідомляє Офіс генерального прокурора.

Вартість переданого до АРМА (Агентство з розшуку та менеджменту активів) майна становить понад 70 млн грн.