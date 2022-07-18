Робота для неповнолітніх: особливості працевлаштування підлітків
Багато підлітків прагнуть раніше стати фінансово незалежними від батьків або просто поповнити сімейний бюджет. Вони намагаються влаштуватися працювати, особливо в літню пору – на канікулах. Робота для неповнолітніх в Україні не заборонена законом, однак є певні особливості працевлаштування такої категорії громадян, про яких потрібно знати як підліткам, так і тим, хто бере їх на роботу.
Про ці правила розповілиу Державній службі з питань праці та в Міністерстві освіти і науки.
Для різного підліткового віку є різні обмеження при працевлаштуванні. Зокрема, вони такі:
- для підлітків 16-18 років обмежень немає;
- для підлітків 15-16 років – згода на роботу одного з батьків або опікунів;
- для підлітків 14-15 років – лише у вільний від навчання час, лише на легких роботах і лише за згодою одного з батьків або опікунів;
- підлітки до 14 років не мають права працювати.
Водночас роботодавцям слід пам'ятати, що неповнолітніх працівників не можна завантажувати понад 50 годин на тиждень.
Під час роботи неповнолітнім заборонено:
- працювати на небезпечних і шкідливих місцях;
- працювати на важких та підземних роботах;
- працювати понаднормово;
- працювати у вихідні дні;
- їздити у відрядження.
Законом передбачено також особливі умови прийому підлітків на роботу:
- наявність обов'язкового медичного догляду;
- спеціальний облік із зазначенням дати народження;
- оплата праці без вікової дискримінації – на рівні дорослого працівника;
- щорічна відпустка тривалістю у 31 робочий день.
При цьому під час воєнного стану тривалість відпустки може бути обмежена 24 днями.
Законом також передбачені додаткові гарантії для неповнолітніх при їхньому прийомі на роботу:
- для них діє спеціальна квота на працевлаштування;
- перше робоче місце закріплюється за ними на строк не менше двох років;
- обмеження підстав для звільнення.
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