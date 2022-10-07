Робота та доходи: що змінилося під час війни — дослідження

Рівень працевлаштованості в Україні за підсумками вересня дещо збільшився і наразі складає 61%. Однак більшість працюючих українців говорять, що їх доходи зменшились. Такі дані дослідження соціально-політичних та міграційних настроїв українців під час війни, проведеного Gradus Research.

Скільки людей працює

Відповідно до результатів дослідження, найвищий показник працевлаштованості спостерігається серед українців, які залишилися вдома – 66%. Що ж стосується внутрішньо переміщених осіб та зовнішніх мігрантів, то серед них 55% та 52% працевлаштовані відповідно.

Доходи

Крім того, більшість українців продовжує декларувати зменшення доходу від початку повномасштабного вторгнення (77%), і лише 3% вказують, що їхній дохід збільшився. Особливих змін у стабільності доходу серед працевлаштованого населення не зафіксовано – 74% продовжують отримувати зарплатню. Водночас майже половина (47%) працевлаштованих не має впевненості щодо того, чи будуть вони отримувати її й надалі.

Гроші – найбільша потреба