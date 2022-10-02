Працевлаштування випускників українських вишів складає трохи більше 50%

Коефіцієнт працевлаштування випускників українських закладів вищої освіти знаходиться на рівні 59%, що вказує на розбалансованість системи освіти і ринку праці. Водночас у світі ці показники зовсім інші. Так у Великій Британії регулятор освіти може заборонити діяльність вишів, які мають показник працевлаштування випускників менше 60%. Про це йдеться в матеріалі директора міжнародного наукового центру з корпоративного управління Олександра Костюка для ZN.UA «Як утримати талановиту молодь в Україні: надійний спосіб».

Експерт зазначає, що такий показник працевлаштування — ознака багаторічної розбалансованості системи вищої освіти та ринку праці країни. І під час відновлення це треба буде якось пояснювати інвесторам.

Зокрема у Європі показник працевлаштування випускників з 2014 по 2021 рік зріс з 79,5% до 84,9%. Під час пандемії показник просів, однак у 2022 році вирівнявся до рівня 85%.

Водночас дванадцять країн Європи мають показник працевлаштування випускників, який перевищує 90%. Це Нідерланди, Мальта, Німеччина, Естонія, Литва, Угорщина, Словенія, Швеція, Фінляндія, Австрія, Ірландія та Латвія.

«Цікаво, що серед цих країн є усі три країни Прибалтики, які на початку 2000-х потерпали від безробіття та відтоку талановитої молоді до інших країн світу», - вказує експерт.

Навіть у Китаї, де за останні 10 років у десять разів зросла кількість випускників ЗВО, у 2020 коефіцієнт працевлаштування складав 91%. Щоправда за роки пандемії показник працевлаштування опустився трохи нижче 85%, що в Китаї вважають стагнацією системи вищої освіти країни та перепоною для економічного розвитку

У Великій Британії цього тижня регулятор ринку послуг вищої освіти взагалі заявив про запровадження нової вимоги до закладів вищої освіти країни. Відповідно до неї, якщо в якомусь університеті показник працевлаштування випускників протягом 15 місяців після завершення навчання буде меншим 60%, регулятор розпочне розслідування щодо цього університету. В притик до можливої заборони займатися навчанням студентів, якщо не знайдеться поважної причин, яка б пояснювала такий низький показник працевлаштування.

«Ось цей показник 59% в Україні оприлюднили за три тижні до початку лютневого вторгнення Росії. Це результат першого в нашій історії національного електронного моніторингу, який провів МОН 2021 року. Ці дані нам навіть немає з чим співставити, бо динаміки немає», - з сумом констатує Костюк.