Нова пошта працюватиме у Польщі та інших країнах ЄС

Нова пошта виходить на європейський ринок. Вже до кінця поточного року вона почне працювати у Польщі. А з наступного року українська поштова компанія освоюватиме ринки поштових послуг інших сусідніх країн.

Про такі найближчі плани компанії розповіла директорка Нової Пошти з управління репутацією Олена Плахова.

За словами представниці топ-менеджменту компанії, Нова пошта заходить на внутрішні ринки країн-сусідів України. Нині, через війну в Україні, в Європі опинилися мільйони наших співвітчизників. Вони звикли до певних речей, які були на батьківщині. Зокрема, багато хто говорить, що хотів би на своєму новому місці проживання користуватися послугами звичного поштового оператора.

"Ми компанія, яка завжди йде за клієнтом. Ми бачимо, що 5 млн людей виїхали за кордон, тим більше клієнти кажуть: "Нам вас не вистачає". Тож справді ми плануємо виходити на європейський ринок", - зазначила Олена Плахова.

Першою зарубіжною країною, до якої прийде Нова пошта, стане Польща. Філія компанії почне працювати на польському внутрішньому ринку вже до кінця поточного року. А далі настане черга й інших сусідів.

"Передусім, ми виходитимемо в ті країни, які межують з Україною: Польща, Словаччина, Румунія. Це буде перший етап, а далі ми дивитимемося, як воно там просувається, і вже плануватимемо другий етап та інші країни", — розповіла представниця топ-менеджменту Нової Пошти.

Нагадаємо, Нова пошта прискорить процес надсилання посилок за рахунок впровадження системи цифрових адрес. Це дозволить вирішити проблему з однаковими назвами населених пунктів і вулиць.