Росіяни стрімко злидають - продукти з кожним днем дорожчають: огляд цін

Унаслідок повномасштабної російсько-української війни та західних економічних санкцій у країні-терористі РФ значно виросли ціни на продукти як і імпортні, так і власного виробництва, інформує Апостроф.

Про це повідомили в Pricing Day.

Російській владі не вдалося стримати ріст цін на соціально важливі товари, попри спроби обмежувати маржу магазинів та націнку на них. Низька маржа ритейлерів не змогла зупинити великий попит та ріст цін від виробників, через що продукти коштують зараз на десятки відсотків дорожче, аніж до початку повномасштабної війни.

Наприклад, найбільше подорожчали овочі, а також у два рази виросли в ціні цукор, молочні продукти та хліб. До того ж спроби утримувати ціни призвели до дефіциту деяких товарів у РФ, зокрема, цукрку. Разом з цим значно подорожчали й солодощі.


Ліза Бровко, Апостроф





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