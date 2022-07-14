Росіяни стрімко злидають - продукти з кожним днем дорожчають: огляд цін

Унаслідок повномасштабної російсько-української війни та західних економічних санкцій у країні-терористі РФ значно виросли ціни на продукти як і імпортні, так і власного виробництва, інформує Апостроф .

Про це повідомили в Pricing Day.

Російській владі не вдалося стримати ріст цін на соціально важливі товари, попри спроби обмежувати маржу магазинів та націнку на них. Низька маржа ритейлерів не змогла зупинити великий попит та ріст цін від виробників, через що продукти коштують зараз на десятки відсотків дорожче, аніж до початку повномасштабної війни.