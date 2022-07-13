Робота в Києві: хто під час війни отримує найбільші зарплати

Найбільше вакансій та найвищі зарплати в Україні під час війни – традиційно у Києві. Деякі фахівці навіть під час війни одержують пристойний гонорар. Стало відомо, чия робота оплачується сумою в 400 тис. грн на місяць.

Робота в Києві доступна багатьом професіоналам у сфері інтернет-технологій. Там сконцентровані найзатребуваніші та найбільш високоплачувані вакансії.

За статистикою спеціалізованого сайту Work.ua, максимальну зарплату пропонують:

net-програмістам;

С++ програмістам;

аngular-розробникам;

програмістам Java;

IOS-програмістам;

медіабайєрам;

мagento-програмістам;

тім-лідам.

Українські IT-фахівці цінуються не лише на батьківщині, а й у багатьох закордонних компаніях. Особливу позицію займає вакансія тім-ліда. Йдеться про професіонала, який керую роботою команди розробників. Він повинен добре розумітися на технологіях і всіляко брати участь у розвитку проекту. Зарплата такого працівника – від 100 до 300 тисяч на місяць.

Медіабайєр – також дуже популярна вакансія у Києві. Роботодавці пропонують їм від 100 тисяч гривень на місяць. Завдання цього фахівця – оптимізувати бюджет клієнта, запропонувати йому виграшне позиціонування та максимально можливі знижки. Максимальна зарплата медіабайєра в українській столиці – 350-400 тисяч гривень на місяць.

Хороші зарплати доступні не лише в ІТ-галузі. У Києві також представлені наступні вакансії:

рієлтора із зарплатою (25-300 тис. грн);

головного бухгалтера до гелікоптерної компанії (80 тис. грн);

хірурга-імплантолога (75-100 тис. грн.);

СЕО банку яйцеклітин (80-120 тис. грн.);

директора із продажу у будівельну компанію (80-150 тис. грн);

водія до міжнародної транспортної компанії (69-97 тис. грн);

керівника відділу продажу автомобілів із США (70-125 тис. грн).

Нагадаємо, що загалом ситуація із роботою в Україні під час війни дуже напружена. Раніше ми повідомляли, які вакансії та зарплати пропонують претендентам в умовах економічної кризи.