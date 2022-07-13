Робота в Києві: хто під час війни отримує найбільші зарплати
Найбільше вакансій та найвищі зарплати в Україні під час війни – традиційно у Києві. Деякі фахівці навіть під час війни одержують пристойний гонорар. Стало відомо, чия робота оплачується сумою в 400 тис. грн на місяць.
Робота в Києві доступна багатьом професіоналам у сфері інтернет-технологій. Там сконцентровані найзатребуваніші та найбільш високоплачувані вакансії.
За статистикою спеціалізованого сайту Work.ua, максимальну зарплату пропонують:
- net-програмістам;
- С++ програмістам;
- аngular-розробникам;
- програмістам Java;
- IOS-програмістам;
- медіабайєрам;
- мagento-програмістам;
- тім-лідам.
Українські IT-фахівці цінуються не лише на батьківщині, а й у багатьох закордонних компаніях. Особливу позицію займає вакансія тім-ліда. Йдеться про професіонала, який керую роботою команди розробників. Він повинен добре розумітися на технологіях і всіляко брати участь у розвитку проекту. Зарплата такого працівника – від 100 до 300 тисяч на місяць.
Медіабайєр – також дуже популярна вакансія у Києві. Роботодавці пропонують їм від 100 тисяч гривень на місяць. Завдання цього фахівця – оптимізувати бюджет клієнта, запропонувати йому виграшне позиціонування та максимально можливі знижки. Максимальна зарплата медіабайєра в українській столиці – 350-400 тисяч гривень на місяць.
Хороші зарплати доступні не лише в ІТ-галузі. У Києві також представлені наступні вакансії:
- рієлтора із зарплатою (25-300 тис. грн);
- головного бухгалтера до гелікоптерної компанії (80 тис. грн);
- хірурга-імплантолога (75-100 тис. грн.);
- СЕО банку яйцеклітин (80-120 тис. грн.);
- директора із продажу у будівельну компанію (80-150 тис. грн);
- водія до міжнародної транспортної компанії (69-97 тис. грн);
- керівника відділу продажу автомобілів із США (70-125 тис. грн).
Нагадаємо, що загалом ситуація із роботою в Україні під час війни дуже напружена. Раніше ми повідомляли, які вакансії та зарплати пропонують претендентам в умовах економічної кризи.