Дозвіл на роботу в Польші для іноземців подорожчав утричі

Польща підвищила плату за дозвіл на роботу для іноземців. Його вартість зросла втричі. Українців поки що ці зміни не торкнуться.

Польща втричі підвищила плату за дозвіл на роботу для іноземців

З вівторка, 12 липня, в Польщі зросла плата за дозвіл на роботу для іноземців. Дозвіл на роботу за спрощеною процедурою зріс у ціні більш ніж утричі. Відтепер так зване "2-річне запрошення" коштуватиме не 30 злотих, як це було раніше, а 100 злотих. Причому зросла вартість як традиційного дозволу, так і дозволу на сезонну роботу.

Щоправда, іноземці, які встигли подати заявки до 12 липня, зможуть оплатити дозвіл на роботу ще за старою ціною. А от для всіх, хто не встиг це зробити до цієї дати, варість працевлаштування у Польщі вже буде вищою, розповіли в повітовому управлінні у Вроцлаві.

Польща втричі підвищила плату за дозвіл на роботу для іноземців

Слід сказати, що спрощений дозвіл на роботу у Польщі наразі доступний для громадян шести країн: України, Грузії, Молдови, Вірменії, Білорусі та Росії.

Щоправда, для українців підвищення вартості дозволу на роботу наразі не актуальне. Адже Польща додатково простила для українців процедуру працевлаштування ще на початку війни. Роботодавець, який працевлаштував українця, просто має упродовж 14 днів поінформувати про це місцеву владу. І все, нічого платити за це не потрібно.

Спрощена процедура діятиме для наших співвітчизників протягом 18 місяців. А як буде далі, наразі невідомо. Очевидно, це залежатиме від того, скільки триватиме війна в Україні.

Нагадаємо, українців у Польщі мають намір забезпечити недорогим житлом.


Марченко Любов, Тудей





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