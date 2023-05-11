В Україні суттєво подорожчав сир

Також зросли в ціні інші молочні продукти.

Через війну, яку розпочала Росія, в Україні значно зросли ціни на продукти харчування. В тому числі – і на молочну продукцію, інформує ZN.ua .

За даними моніторингу Асоціації виробників молока , в найбільших торгівельних мережах країни за останній місяць значно підвищились ціни на сир.

Зараз сири в торгівельних мережах в середньому коштують 628,82 грн за кг і подорожчали на 8,95 грн (31,1%) порівняно до квітня і майже на 195,75 грн порівняно до травня минулого року. З моменту проведення попереднього моніторингу, ціна не знизилась на жодний з сортів сирів, але залишилася незмінною на «Рокфор» і склала 1597,32 грн. за кг. Порівняно до травня 2022 року «Рокфор» подорожчав на 629,31 (+39,4%).

Ціна на сир «Чеддер» склала 492,78 грн за кг, на «Едам» – 407,60 грн за кг і «Гауду» – 511,64 грн за кг. За останній місяць данні сири подорожчали більше ніж інші.

Ціна на сир «Чеддер» піднялась на 17,52 грн (+3,6%) порівняно до квітня;

«Едам» – на 13,13 грн (+3,2%);

«Гауда» – на 15,85 грн (+3,1%);

«Український» – на 5,07 грн. (+1,2%);

«Моцарелла» – на 5,8 грн. (+1,3%);

«Мааздам» – на 5,52 грн. (+1,1%);

«Емменаталь» на 8,75 грн. (+1,3%).

Подорожчав і питний йогурт. Зараз він коштує 82,32 грн за кг, що на 2,39 грн. (+2,9%) більше ніж в квітні. За рік йогурт подорожчав на 10,18 грн. (+12,4%).

Вершкове масло коштує 386,88 грн. за кг і подорожчало на 12,01 грн. (+3,1%), з моменту проведення квітневого моніторингу цін. Товар виріс в ціні на 43,94 грн. (+11,4%) порівняно з травнем 2022 року.

Трохи зросла ціна на ультрапастеризоване питне молоко станом на 1 травня склала 46,13 грн за кг, що 70 коп. (+1,5%) більше ніж в квітні. Але при цьому в супермаркетах подешевшало молоко жирністю 2,5%. Ціна на продукт склала 39,12 грн за кг, що на 36 коп (-0,9%) менше ніж в квітні, але на 5,5 грн більше ніж рік тому.

Аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі припустив, що підвищення цін на більшість молочних продуктів може бути пов’язане з продовольчою інфляцією.

За попередніми даними НБУ, продовольча інфляція в 2023 році залишатиметься високою через очікуване зниження врожаїв і подорожчання палива в другому півріччі. Зберігається інфляційний тиск на виробничі витрати бізнесу через складнощі з веденням діяльності та налаштуванням логістичних ланцюгів в умовах війни.

Однак, суттєве підвищення цін на молочну продукцію в перспективі малоймовірно через відносно слабкий попит на внутрішньому ринку, зменшення кількості споживачів внаслідок еміграції і зниження купівельної спроможності громадян і скорочення їх доходів в умовах війни.

За два місяці 2023 року в Україні подорожчали овочі та фрукти. Але за словами експерта, динаміка зростання споживчих цін на продукти харчування поступово стабілізується.