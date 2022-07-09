Кредити за знищене війною майно українців можуть списати

Рада прийняла за основу законопроект, що передбачає списання, чи заморозку боргів кредиторів, які втратили кредитне майно внаслідок війни.

Законопроект отримав 283 голоси народних обранців, - повідомляє народний депутат Ярослав Железняк.

Законопроект 7441-1 «Про фізосіб, хто взяв кредит на купівлю квартири чи машини, але втратив їх через бойові дії чи окупацію» пропонує призупинення та списання виплат по кредитах.

Випадки, в яких заморожуються виплати по кредитах

Фізособи-позичальники кредитів на рухоме/нерухоме майно, яке через війну:

опинилося на тимчасово окупованій території або на території активних бойових дій;

пошкоджене або знищене внаслідок воєнних дій;

«Замороження» кредиту (виплата основної суми кредиту, відсотків, комісій та інших платежів) для позичальників відбувається до моменту отримання позичальником державної компенсації за майно.

Випадки, в яких передбачено списання кредиту

На списання заборгованості мають право позичальники, у яких:

загальна площа знищеного майна, на яке взятий кредит, не перевищує для квартири 140 кв м, для житлового будинку - 250 кв м, та яке є єдиним місцем проживання сім’ї позичальника, або знищений єдиний автомобіль, робочий об'єм двигуна якого не перевищує 2500 см;

станом на 23 лютого 2022 року відсутня прострочена заборгованість за таким договором;

метою отримання кредиту згідно договору є придбання, реконструкція чи будівництво такого нерухомого майна, або придбання такого автомобіля.

Кредитор у такому випадку отримує право на компенсацію від держави.

Згідно законопроекту, термін для подачі заявок – період дії в Україні воєнного стану + 3 місяці після дня його припинення. Під кожен кейс позичальники мають в той чи інший момент надати кредитору підтверджуючі документи.