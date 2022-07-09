Кредити за знищене війною майно українців можуть списати

Народні депутати проголосували відповідний законопроект за основу

Кредити за знищене війною майно українців можуть списати
Знищені окупантами будинки

Рада прийняла за основу законопроект, що передбачає списання, чи заморозку боргів кредиторів, які втратили кредитне майно внаслідок війни.

Законопроект отримав 283 голоси народних обранців, - повідомляє народний депутат Ярослав Железняк.

Законопроект 7441-1 «Про фізосіб, хто взяв кредит на купівлю квартири чи машини, але втратив їх через бойові дії чи окупацію» пропонує призупинення та списання виплат по кредитах.

Випадки, в яких заморожуються виплати по кредитах

Фізособи-позичальники кредитів на рухоме/нерухоме майно, яке через війну:

  • опинилося на тимчасово окупованій території або на території активних бойових дій;
  • пошкоджене або знищене внаслідок воєнних дій;

«Замороження» кредиту (виплата основної суми кредиту, відсотків, комісій та інших платежів) для позичальників відбувається до моменту отримання позичальником державної компенсації за майно.

Випадки, в яких передбачено списання кредиту

На списання заборгованості мають право позичальники, у яких:

  • загальна площа знищеного майна, на яке взятий кредит, не перевищує для квартири 140 кв м, для житлового будинку - 250 кв м, та яке є єдиним місцем проживання сім’ї позичальника, або знищений єдиний автомобіль, робочий об'єм двигуна якого не перевищує 2500 см;
  • станом на 23 лютого 2022 року відсутня прострочена заборгованість за таким договором;
  • метою отримання кредиту згідно договору є придбання, реконструкція чи будівництво такого нерухомого майна, або придбання такого автомобіля.

Кредитор у такому випадку отримує право на компенсацію від держави.

Згідно законопроекту, термін для подачі заявок – період дії в Україні воєнного стану + 3 місяці після дня його припинення. Під кожен кейс позичальники мають в той чи інший момент надати кредитору підтверджуючі документи.


Артем Руденко, ZN.ua





Интересные новости
Українці продали землі на сім мільярдів гривеньУкраїнці продали землі на сім мільярдів гривень
Оренда квартир подорожчала в Україні: ціни повертаються на довоєнний рівеньОренда квартир подорожчала в Україні: ціни повертаються на довоєнний рівень
Новобудови подорожчали в Україні: де найвищі ціни на квартириНовобудови подорожчали в Україні: де найвищі ціни на квартири
В уряді розповіли скільки щомісячно Україна витрачає на утримання арміїВ уряді розповіли скільки щомісячно Україна витрачає на утримання армії
Податки на доходи деяким українцям незабаром доведеться платити у подвійному розміріПодатки на доходи деяким українцям незабаром доведеться платити у подвійному розмірі
Блок рекламы


Похожие новости
Податки на зарплату: Рада скоротила відрахування для деяких українцівПодатки на зарплату: Рада скоротила відрахування для деяких українців
ДБР підозрює російського олігарха Чуркіна у намаганні обманом зберегти контроль над майном "ЛАЗу"ДБР підозрює російського олігарха Чуркіна у намаганні обманом зберегти контроль над майном "ЛАЗу"
ВРУ вирішила відмінити збереження місця роботи і зарплати для мобілізованих українцівВРУ вирішила відмінити збереження місця роботи і зарплати для мобілізованих українців
Експорт електроенергії дозволить не збільшувати тарифи для українців — ЗеленськийЕкспорт електроенергії дозволить не збільшувати тарифи для українців — Зеленський
Зарплати в Німеччині: де українські біженці можуть отримувати 43 євро за годинуЗарплати в Німеччині: де українські біженці можуть отримувати 43 євро за годину
У квартирах українців буде +16 градусів: уряд готує обмеженняУ квартирах українців буде +16 градусів: уряд готує обмеження
На Кіровоградщині арештовано майно агропідприємства, пов’язаного з РФНа Кіровоградщині арештовано майно агропідприємства, пов’язаного з РФ
На ринку праці в Україні фантастична ситуація, проте у багатьох українців немає досвіду пошуку роботи - експертНа ринку праці в Україні фантастична ситуація, проте у багатьох українців немає досвіду пошуку роботи - експерт
Кредити і депозити: як вони зміняться після підвищення ставки НБУКредити і депозити: як вони зміняться після підвищення ставки НБУ
Під виглядом надання фінансової допомоги від ЄС шахраї обікрали українців на 100 мільйонівПід виглядом надання фінансової допомоги від ЄС шахраї обікрали українців на 100 мільйонів
Последние новости
Подгружаем последние новости