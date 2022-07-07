Токаєв доручив експортувати казахську нафту в обхід Росії

Казахстан має намір диверсифікувати маршрути експорту своєї нафти після того, як російська влада зупинила роботу терміналів у Новоросійську, через які на закордонні ринки йшли десятки мільйонів тонн сировини, видобутої в Казахстані, повідомляє orda.kz.

Вранці 7 липня в Акорді відбулася нарада за участю президента Казахстану Касим-Жомарт Токаєва та глави щодо розвитку транспортно-транзитного потенціалу країни на тлі новин про призупинення роботи КТК.

Токаєв доручив опрацювати альтернативні маршрути комунікації та доставки вантажів, а також диверсифікацію поставок для безпечного та безперебійного експорту вітчизняної продукції.

Казахстан, на думку Токаєва, має зберегти статус надійного транзитного хаба. Розглядається реалізація альтернативних залізничних маршрутів, наприклад, Достик – Мойинти, Бахти – Аягоз, Мактаарал – Дарбаза, будівництві обвідної залізничної лінії в обхід Алмати.