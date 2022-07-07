У квартирах українців буде +16 градусів: уряд готує обмеження

Новий опалювальний сезон буде складнішим для українців, ніж усі попередні. В уряді вже почали думати про те, як забезпечити всіх громадян теплом та що робити з тарифами. Поки що народні депутати вигадали спосіб, як заощадити на опаленні під час наступного сезону. Робитимуть це за рахунок зниження температури в батареях.

У квартирах українців буде +16 градусів: уряд готує обмеження для економії опалення взимку

За словами міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова, опалювальний сезон має розпочатися вчасно, у жовтні. Проте громадянам потрібно бути готовими до того, що спеки в їхніх будинках не буде.

Вже зараз потрібно подумати про те, чим обігрівати приміщення з осені навесні. У будинках українців буде в середньому 16...18 градусів тепла, що на 2 градуси нижче, ніж зазвичай узимку.

У квартирах українців буде +16 градусів: уряд готує обмеження для економії опалення взимку
Але не всім так пощастить, адже в деяких населених пунктах взагалі можуть не запустити цьогорічного опалення. Окупанти пошкодили інфраструктуру і відремонтувати централізовані поставки до кінця 2022 року не вдасться. Йдеться про сотні розбитих та втрачених котелень, які постачали теплом невеликі міста. Їх після війни доведеться відновлювати з нуля, а поки що мешканцям цих міст залишається тільки їхати зимувати в інші місця.

Уряд намагатиметься забезпечити проблемні регіони модульними котельнями. Вони працюватимуть на різних видах палива.

Раніше повідомлялося, чому українцям радять міняти газове опалення на електричне.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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