Українці стали залишати в Польщі більше грошей

Громадяни України стали залишати в Польщі більше грошей, ніж до війни. Так, за підсумками першого кварталу 2022 року українці витратили в Польщі на 43 відсотки більше, ніж за відповідний період 2021 року.

Такі дані оприлюднила кадрова служба Personnel Service.

Аналітики вважають, що таке зростання витрат пов'язане з війною в Україні і масовим напливом біженців у Польщу. В абсолютних цифрах витрати українців у цій сусідній карїні цьогоріч склали 647,2 млн злотих.

Але до показників доковідного періоду все одно ще далеко, зазначають в інформації кадрової служби. За часів до пандемії українці залишали в Польщі значно більше грошей.

"Втім, цей результат далекий від тих, які були зафіксовані до пандемії, адже у 2016-2020 роках у відповідний період українці витрачали в Польщі близько 1,5 млрд злотих", - йдеться у звіті.

Якщо брати всіх іноземців загалом, то вони за перший квартал 2022 року витратили в Польщі 6,5 млрд злотих. І це майже на 61% більше, ніж у попередні роки. Загалом же, незважаючи на великий наплив біженців з нашої країни, не українці залишають у Польщі найбільше грошей. Тут пальму першості утримують німці. Німецькі громадяни витратили за 1 квартал цього року в Польщі 3,1 млрд гривен. На другому місці розташувались чехи із сумою витрат 791,8 млн гривень. І лише на третій позиції опинились українці.

Втім, це не означає, що німців і чехів у Польщі перебуває більше, ніж українців. Просто у них вищий рівень життя, а відповідно, вони витрачають на свої потреби більше грошей.

Нагадаємо, стали відомі ціни на продукти у Польщі. Вони переважно співставні із нашими. А заощадити на покупці харчів можна завдяки численним програмам лояльності, якими зваблюють покупців у польських мережах супермаркетів.