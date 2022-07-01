Ринок землі в Україні стоїть: що буде з ним далі

За рік, що минув із відкриття ринку землі, в Україні було продано менше 1% від загального масиву сільськогосподарських земель. А з початком війни ринок землі в нашій країні фактично зупинився. На його відновлення знадобиться тривалий час.

Про те, що зараз відбувається на ринку землі, і які підсумки його річного функціонування, розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

За рік, що минув із відкриття ринку землі в Україні, не справдилось жодне з побоювань, якими лякали українців критики ідеї вільного продажу землі. Власники земельних паїв не кинулись масово спродувати свій скарб, і концентрації великих масивів в руках окремих земельних олігархів не сталося. Фактично за рік продано менше 1% сільськогосподарських земель, що є в Україні.

При цьому селяни почули поради спеціалістів, які рекомендували їм зараз не продавати свою землю, а почекати кілька років, поки цей ресурс стане дорожчим. Відповідно, на ринку землі склалась певна ціна на землю із невеликими регіональними розбіжностями.

Водночас, аграрії, які встигли придбати у власність певні земельні наділи, почали братись за довгострокові проекти: садівництво, ягідництво, а також виявили інтерес до зрошувального землеробства. Тобто, у власну землю почали вкладати більше коштів. Адже не секрет, що орендатори не дуже дбають про відновлення землі, воліючи якомога більше отримати коштів за один сезон.

"В довоєнний період спостерігалося збільшення зацікавленості інвестування в садівництво, ягідництво за держпрограмами підтримки. Сільгоспвиробники, маючи землю у власності, почали впевненіше дивитися на довгострокові проєкти. Також був інтерес до відновлення зрошення, в межах мирного часу були запущені програми. Крім того, починало зростати, але, на жаль, не встигло реалізуватися збільшення зацікавленості в молочному скотарстві. Тобто ми мали з відкриттям ринку землі тенденцію до зростання інвестицій у довгострокові сектори агропромислового комплексу", - розповів Тарас Висоцький.

На жаль, із початком війни ринок землі фактично зупинився. Зараз на ньому укладаються лише поодинокі угоди. Покупці не квапляться купувати землю у власність, адже ніхто не знає, де проляже завтра лінія фронту, і чи буде можливість цю землю обробити, а згодом і продати вирощений врожай.

Після війни ситуація має кардинально змінитись. Ринок землі знову пожвавиться, а ціна на землю зросте.

"Подальше відновлення ринку залежатиме від економічного плану відновлення і ресурсів, які зможемо акумулювати. Якщо будуть залучені кошти міжнародних партнерів у межах швидкого відновлення і економічного росту, будуть зростати й інвестиції в землю. Після завершення війни можна буде очікувати зростання ціни на ресурс, і кількість бажаючих продати землю теж збільшиться", - вважає чиновник Мінагрополітики.

Нагадаємо, стало відомо, де в Україні найдорожча земля.