Україна пропонує план реструктуризації держборгу — Bloomberg

Українські чиновники спільно з МВФ вивчають можливість реструктуризації зовнішнього боргу, пікові виплати за яким на суму 1,4 мільярда доларів очікуються у вересні. Про це пише Bloomberg із посиланням на свої джерела, які знайомі із ситуацією.

Зазначається, що Міжнародний валютний фонд не припиняє консультації та аналіз фінансової та боргової ситуації України. Влада, зокрема, розглядає кілька варіантів - отримання згоди - запит емітента на схвалення власників облігацій для зміни умов випущених цінних паперів. Другий варіант передбачає використання заморожених активів Росії як застави, хоча поки що неясно, як це можна юридично реалізувати.

Як зазначає видання, реструктуризація облігацій України як спосіб зниження її боргового навантаження допоможе гарантувати, що фінансування від основних союзників у сфері оборони та гуманітарної допомоги не буде спрямоване на погашення боргу власникам облігацій.