Якою буде ціна на газ: експерти дали прогнози, що чекає Україну та Європу в наступний опалювальний сезон

Оператор ГТС України в рамках проєкту "Думка експерта" опитав українських та закордонних фахівців щодо ймовірної ціни на газ, з якою Європа та Україна увійдуть у наступний опалювальний сезон.

Експерти одностайні в тому, що зима 2022-2023 років може стати чи не найважчою для України, Східної та Центральної Європи. Адже переформатування ринку у зв'язку з наміром повністю позбавитися залежності від російських енергоносіїв не може пройти безболісно – надто довго європейські політики вірили у можливість партнерських стосунків з "Газпромом".

Сьогодні Національні уряди та Єврокомісія визнають необхідність втручання в стандартну роботу ринку та захисту найбільш вразливих верств споживачів. Коли на ринку оперують шантажисти, в його правила потрібно вносити зміни.

Тож якою прогнозується ціна на газ і як уряди впораються з цим викликом?

Сергій Фурса, аналітик, Dragon Capital:

"Для побутових споживачів України тарифи залишатимуться незмінними, про це зазначили в Офісі президента: на період війни ціни на газ та тепло для населення мають бути збережені на рівні 7420 грн за тисячу кубів. Водночас промисловість платитиме за газ ринкову ціну, зараз це понад $1400 за тисячу кубометрів".

Артем Петренко, виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України:

"З початку широкомасштабної війни Росії проти України спостерігаються високі коливання ціни на газ, з діапазоном в 30-40%. Так, пікового значення було досягнуто на 13 день війни, коли ціна на європейському хабі TTF досягла $ 2597 за тисячу кубометрів газу. До середини червня вартість стабілізувалася та трималася на рівні $1 000-1200, але Росія продовжує свій газовий шантаж, "набиваючи ціну". Для України ця зима стане найважчою з моменту Незалежності".

Денис Саква, старший аналітик Dragon Capital:

"Очікувати значного зниження цін на європейських хабах найближчим часом не варто. До кінця року ціни можуть повернутися до рівня приблизно $1000 за тисячу кубометрів, але не набагато нижче".

Водночас, на думку Дениса Сакви, ціна на комерційний газ в Україні, ймовірно, залишатиметься нижчою за європейську більшу частину року.

"Імпортувати газ, швидше за все, буде в переважній більшості Нафтогаз для виконання ПСО (постачальник останньої надії, - ред.), а інші споживачі будуть покривати свої потреби за рахунок комерційних виробників. Основним фактором зниження дисконту до європейських цін може бути тільки подальше падіння виробництва та зростання попиту (за рахунок промисловості). Каталізатором зростання місцевих цін може бути масована закупівля газу вітчизняних виробників Нафтогазом. Тоді промисловим споживачам доведеться купувати імпортований газ, що, своєю чергою, призведе до вирівнювання цін (з європейськими, - ред)", - вважає він.

Аура Сабадус, старша журналістка міжнародної агенції з енергетики та нафтохімічної промисловості ICIS:

"Країни ЄС готові вживати крайніх заходів під час цього екстремального періоду. Деякі уряди вже забезпечили себе правовими інструментами, які дозволять їм втручатися в роботу ринку, щоб контролювати попит, або ціну. Вочевидь, будуть розпорядження скорочувати промислові виробництва. Вплив на економіку може бути вкрай негативним, але, принаймні, уряди зможуть економити обмежені запаси газу для опалення домогосподарств".