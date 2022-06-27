Ринок завмер в очікуванні змін: скільки коштує пальне 27 червня

В Україні триває паливна криза, однак зараз ринок досягнув мінімальної рівноваги, через що ціни на оптові партії зменшуються. Разом з цим роздрібні все ще залишаються стабільно високими, інформує Апостроф .

Про це свідчать дані auto.ria.

Станом на 27 червня на українських АЗС не можна купити елітне паливо А-95+, і також у дефіциті популярне А-92 - це пальне є лише на Авіасі та Укргазвидобуванні за 49 грн/л та 51 грн/л відповідно.

Водночас ситуація з А-95 краща - паливо є на 9 АЗС, середня ціна на яких 50,61 грн/л. Найдешевше купити паливо можна на UPG за 48,90 грн/л, а найдорожча ціна на нього - 56 грн/л - на Катралі.

Також в Україні загалом вдосталь дизпалива та газу - вони є майже на кожній АЗС. Щодо ДП, то його середня ціна 56,39 грн/л, а найвигідніше купувати на Авіасі за 55 грн/л, у той час як на Укргазвидобування просять уже 58 грн/л. Разом з цим найбюджетніша ціна на газ станом на 27 червня на UPG - 39 грн/л, а найвища ціна на Укргазвидобуванні - 43 грн/л, тоді як середня 41,73 грн/л.