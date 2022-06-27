Ринок завмер в очікуванні змін: скільки коштує пальне 27 червня

В Україні триває паливна криза, однак зараз ринок досягнув мінімальної рівноваги, через що ціни на оптові партії зменшуються. Разом з цим роздрібні все ще залишаються стабільно високими, інформує Апостроф.

Про це свідчать дані auto.ria.

Станом на 27 червня на українських АЗС не можна купити елітне паливо А-95+, і також у дефіциті популярне А-92 - це пальне є лише на Авіасі та Укргазвидобуванні за 49 грн/л та 51 грн/л відповідно.

Водночас ситуація з А-95 краща - паливо є на 9 АЗС, середня ціна на яких 50,61 грн/л. Найдешевше купити паливо можна на UPG за 48,90 грн/л, а найдорожча ціна на нього - 56 грн/л - на Катралі.

Також в Україні загалом вдосталь дизпалива та газу - вони є майже на кожній АЗС. Щодо ДП, то його середня ціна 56,39 грн/л, а найвигідніше купувати на Авіасі за 55 грн/л, у той час як на Укргазвидобування просять уже 58 грн/л. Разом з цим найбюджетніша ціна на газ станом на 27 червня на UPG - 39 грн/л, а найвища ціна на Укргазвидобуванні - 43 грн/л, тоді як середня 41,73 грн/л.


Ліза Бровко, Апостроф





Интересные новости
Куратор КРАІЛ Україна Борис Баум, пов\'язаний з адміністрацією Путіна, пролобіював видачу ліцензії російському 1хBet - ЗМІКуратор КРАІЛ Україна Борис Баум, пов\'язаний з адміністрацією Путіна, пролобіював видачу ліцензії російському 1хBet - ЗМІ
Dogecoin снова взлетел благодаря поддержке МаскаDogecoin снова взлетел благодаря поддержке Маска
В Україні збанкрутував великий банк: як вкладникам повернути свої грошіВ Україні збанкрутував великий банк: як вкладникам повернути свої гроші
Грошова допомога українцям, які не мають статусу ВПО від Червоного Хреста: названі умовиГрошова допомога українцям, які не мають статусу ВПО від Червоного Хреста: названі умови
Техніка подорожчала в Україні під час війни: на які товари змінилися ціниТехніка подорожчала в Україні під час війни: на які товари змінилися ціни
Блок рекламы


Похожие новости
Податок з городу під час війни: хто та скільки має сплачуватиПодаток з городу під час війни: хто та скільки має сплачувати
НБУ "заморозив" долар і підняв євро: який курс валют на чорному ринку 27 червняНБУ "заморозив" долар і підняв євро: який курс валют на чорному ринку 27 червня
Пальне в Україні більше не виробляють: Нафтогаз залишився тільки з газомПальне в Україні більше не виробляють: Нафтогаз залишився тільки з газом
Допомога для українців у Польщі: стало відомо, кому і скільки грошей дадутьДопомога для українців у Польщі: стало відомо, кому і скільки грошей дадуть
Ціни на електроніку: українцям розповіли, як вони зміняться найближчим часомЦіни на електроніку: українцям розповіли, як вони зміняться найближчим часом
Тариф на газ уже за тиждень може змінитися для мільйонів українцівТариф на газ уже за тиждень може змінитися для мільйонів українців
Розрахунки банківськими картками: що змінилося під час війниРозрахунки банківськими картками: що змінилося під час війни
Ціни на квартири у Києві: як зміниться ринок житлаЦіни на квартири у Києві: як зміниться ринок житла
"Нафтогаз" вказує ціну газу для побутових споживачів лише до кінця червня"Нафтогаз" вказує ціну газу для побутових споживачів лише до кінця червня
Ринок праці в Україні: 20 безробітних на одну вакансіюРинок праці в Україні: 20 безробітних на одну вакансію
Последние новости
Подгружаем последние новости