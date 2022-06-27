Допомога ВПО затримується: чи варто переселенцям чекати цих грошей

В Україні вже не перший місяць затримують виплати допомоги переселенцям. Допомога ВПО (внутрішньо переміщених особам) не приходить на їхні рахунки. В міністерстві соціальної політики визнали проблему і відверто відповіли, чи варто чекати не виплачених грошей.

Затримка допомоги ВПО: чи варто переселенцям чекати не виплачених грошей

Про те, чому переселенці досі не можуть отримати допомогу, розповів в ефірі телемарафону заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко.

Чиновник визнав, що така проблема справді є, і в неї є дві причини. Одна з них – суто технічна: соціальні органи не можуть впоратись із потоком інформації, який до них надходить, і тому верифікація отримувачів та призначення виплат просувається повільно.

"По-перше, ці документи (з реєстрації ВПО) можуть бути в обробці. Переміщення відбувалося не рівномірно, і в західних регіонах кількість переміщених осіб більша в порівнянні з кількістю місцевого населення та здатністю інфраструктури", - пояснив Музиченко.

Затримка допомоги ВПО: чи варто переселенцям чекати не виплачених грошей

Друга проблема полягає в нестачі коштів. Через це щодня уряду доводиться визначати пріоритети і в ручному режимі розподіляти бюджетні видатки. В такій ситуації за першочергові визначаються військові потреби, а все решта вже йде у другу чергу.

"По-друге, бувають випадки, коли нам доводиться пріоритизувати кошти, які ми можемо собі дозволити профінансувати у конкретний день, і тут ми переважно фінансуємо сектор безпеки та оборони", - зізнається чиновник.

Отже, допомогу ВПО можуть затримувати з цих двох причин. Але переселенці можуть бути певні: кошти, які їм призначені, вони все одно отримають, запевнив чиновник. Рано чи пізно гроші надійдуть, адже соціальні виплати – один із пріоритетів влади, яких вона не зрікається навіть у тяжкий воєнний час.

Віталій Музиченко також додав, що за останні два місяці потік переселенців став вщухати. Якщо в березні-квітні щодня реєстрували 15-40 тисяч ВПО, то в травні-червні їхня чисельність скоротилась до 5-10 тисяч. Крім того, немало людей вже повернулись на місця свого постійного проживання.

Нагадаємо, з травня в Україні змінили підхід до виплати допомоги ВПО. Тепер на неї можуть претендувати не всі переселенці, а лише певні категорії ВПО.


Марченко Любов, Тудей





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