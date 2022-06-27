Українські АЗС отримають більше пального

Минулого тижня в Україні вперше за 3 місяці оптова ціна дизельного палива знизилася до позначки менше, ніж ціна в роздріб. Це означає, що більше палива потрапить на АЗС.

Українські АЗС отримають більше пального

Зокрема, 24 червня дизельне паливо продавали за 51-61 гривню за літр, залежно від регіону. Найдешевше ДТ продавали у південному регіоні – 51-54 гривень за літр. На заході України дизельне паливо продавали за 51-56 гривень за літр, а у центральних та північних районах – за 55-60 гривень за літр. У східних регіонах ДП продавали за 58-62 гривні/літр.

Щодо бензину, то 24 червня його продавали на оптовому ринку в середньому за 50-54 гривень за літр. Слід зазначити, що міні-НПЗ продавали свій бензин у центральних районах за 48-49 гривень/літр.

Українські АЗС отримають більше пального

Експерти пояснюють зниження цін на пальне тим, що підприємства та аграрії вже майже сформували запаси, які їм потрібні для збирання врожаю. Тепер більше бензину та дизельного палива потрапить на АЗС.

Нагадаємо, у середині травня Кабмін скасував державне регулювання цін на бензин та ДП. Бензин не повинні продавати дорожче, ніж 52 грн за літр, а ДП – не дорожче, ніж 58 грн/літр.

Раніше стало відомо, коли в Україні з'явиться бензин за "справедливою" ціною.


Максимов Віталій, Тудей





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