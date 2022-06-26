Пенсія достроково: безробітних українців відправлятимуть на заслужений відпочинок

З початком війни в Україні надзвичайно загострилася проблема безробіття. Багато громадян втратили роботу і залишилися практично без засобів до існування. А знайти собі новий заробіток вдається далеко не всім. Проте, для деяких українців може стати порятунком достроковий вихід на пенсію.

За наявності ряду умов громадяни можуть вийти на пенсію раніше ніж у 60 років. Про це розповіло видання social.com.ua, відповідаючи на запитання чоловіка, який залишився без роботи.

"До настання пенсійного віку залишилося менше, ніж півтора роки. Мені надано статус безробітного. Чи маю я право на достроковий вихід на пенсію?" - запитує він.

Менш ніж півтора року до пенсійного віку – це одна з необхідних умов призначення дострокової пенсії. Однак вона не єдина. Для того, щоб набути статусу пенсіонера, необхідно, щоби збіглися ще й інші умови.

Якщо працівника звільнено з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у зв'язку зі скороченням штату або у зв'язку з ліквідацією, реорганізацією, банкрутством підприємства.

При цьому він повинен обов'язково зареєструватись у державній службі зайнятості, але там відсутня для нього підходяща робота.

Якщо він має необхідний страховий стаж: для жінок – 30 років, для чоловіків – 35.

Ну, і якщо, як говорилося, йому залишилося до 60-річного віку трохи більше півтора року.

Зокрема, вони такі:

Нагадаємо, через війну багато українців втрачають страховий стаж, який буде необхідний для виходу на пенсію. Так відбувається через те, що працівників відправляють надовго у неоплачувану відпустку. При цьому час перебування у такій відпустці не зараховується до стажу роботи.