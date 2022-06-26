Пенсія достроково: безробітних українців відправлятимуть на заслужений відпочинок

З початком війни в Україні надзвичайно загострилася проблема безробіття. Багато громадян втратили роботу і залишилися практично без засобів до існування. А знайти собі новий заробіток вдається далеко не всім. Проте, для деяких українців може стати порятунком достроковий вихід на пенсію.

Безробітних українців достроково відправлятимуть на пенсію

За наявності ряду умов громадяни можуть вийти на пенсію раніше ніж у 60 років. Про це розповіло видання social.com.ua, відповідаючи на запитання чоловіка, який залишився без роботи.

"До настання пенсійного віку залишилося менше, ніж півтора роки. Мені надано статус безробітного. Чи маю я право на достроковий вихід на пенсію?" - запитує він.

Менш ніж півтора року до пенсійного віку – це одна з необхідних умов призначення дострокової пенсії. Однак вона не єдина. Для того, щоб набути статусу пенсіонера, необхідно, щоби збіглися ще й інші умови.

Безробітних українців достроково відправлятимуть на пенсію
Зокрема, вони такі:

  • Якщо працівника звільнено з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у зв'язку зі скороченням штату або у зв'язку з ліквідацією, реорганізацією, банкрутством підприємства.
  • При цьому він повинен обов'язково зареєструватись у державній службі зайнятості, але там відсутня для нього підходяща робота.
  • Якщо він має необхідний страховий стаж: для жінок – 30 років, для чоловіків – 35.
  • Ну, і якщо, як говорилося, йому залишилося до 60-річного віку трохи більше півтора року.

Нагадаємо, через війну багато українців втрачають страховий стаж, який буде необхідний для виходу на пенсію. Так відбувається через те, що працівників відправляють надовго у неоплачувану відпустку. При цьому час перебування у такій відпустці не зараховується до стажу роботи.


Марченко Любов, Тудей





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