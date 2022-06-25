"Нафтогаз" вказує ціну газу для побутових споживачів лише до кінця червня

Питання про ціну у липні компанія ігнорує. НКРЕКП також відповіді не має, інформує ZN.ua.

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Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" не розголошує ціну природного газу для побутових споживачів, за якою компанія постачатиме газ для населення як постачальник "останньої надії" (ПОН), в липні 2022 року. Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на відповідь компанії на відповідний запит.

"Питання про ціну на природний газ для побутових споживачів у липні компанія проігнорувала", - йдеться в повідомленні.

Так, тариф від "ГК "Нафтогаз України" на постачання природного газу для населення (як постачальника "останньої надії") на офіційному вебсайт компанії вказано лише на період з 1 травня по 30 червня 2022 року. Ціна на природний газ для побутових споживачів становить 7,95689 гривні за 1 куб. м з ПДВ та врахуванням вартості послуги з транспортування природного газу для внутрішньої точки виходу з газотранспортної системи).

Тариф на наступний період не вказано.


Лія Ільченко, ZN.ua





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