Міненерго пропонує постачати до Німеччини електрику з українських АЕС
На тлі загальної енергетичної кризи, з якою стикнулися в Німеччині після скорочення імпорту з РФ, українське Міненерго пропонує постачати електрику з вітчизняних АЕС, інформує
Відповідну пропозицію озвучив у своїй
“Україна та Німеччина можуть отримати користь від енергетичної системи, розташованої в різних часових і кліматичних поясах. Різниця в часі між нашими країнами становить одну годину, а це означає, що піки споживання електроенергії в двох країнах також відрізняються на одну годину. Це збільшує ліквідність ринку та дозволяє Німеччині купувати українську електроенергію дешевше, коли попит на неї падає або коли є значний надлишок зеленої енергії. Україна, з іншого боку, може купувати німецьку вітрову енергію в періоди, коли на нашому ринку є надлишки», – йдеться в матеріалі Галущенка.