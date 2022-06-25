Міненерго пропонує постачати до Німеччини електрику з українських АЕС

На тлі загальної енергетичної кризи, з якою стикнулися в Німеччині після скорочення імпорту з РФ, українське Міненерго пропонує постачати електрику з вітчизняних АЕС, інформує ZN.ua.

Міненерго пропонує постачати до Німеччини електрику з українських АЕС
В Німеччині активізували режим тривоги через скорочення запасів на тлі суттєвого скорочення постачань із РФ
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Відповідну пропозицію озвучив у своїй статті для тамтешнього видання Wirtschaftswoche глава відомства Герман Галущенко. Чиновник зазначив, що спроба відмовитись від російських впливів на економіку ФРН – є гігантським викликом і наголосив, що від співпраці між Києвом та Берліном є низка переваг:

“Україна та Німеччина можуть отримати користь від енергетичної системи, розташованої в різних часових і кліматичних поясах. Різниця в часі між нашими країнами становить одну годину, а це означає, що піки споживання електроенергії в двох країнах також відрізняються на одну годину. Це збільшує ліквідність ринку та дозволяє Німеччині купувати українську електроенергію дешевше, коли попит на неї падає або коли є значний надлишок зеленої енергії. Україна, з іншого боку, може купувати німецьку вітрову енергію в періоди, коли на нашому ринку є надлишки», – йдеться в матеріалі Галущенка.


Оксана Коваль, ZN.ua





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