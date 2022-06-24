Сіль з'явилася в супермаркетах АТБ: скільки коштує дефіцитний товар

Сіль поступово з'являється на полицях українських магазинів. Дефіцитний товар нещодавно помітили в торговельній мережі "Сільпо". Тепер сіль завезли до супермаркетів АТБ, причому за доступною ціною.

Дешева сіль з'явилася в супермаркетах АТБ: скільки коштує дефіцитний товар

Дешева сіль почала продаватися у АТБ, розташованих у Запоріжжі. Йдеться про продукцію торгової марки "Полісся". Її пропонують за ціною 12,20 гривні за кілограм.

Зовні упаковка солі схожий на звичну для мешканців України товар ТМ "Артемсіль". Нагадаємо, його перестали завозити у торгові точки – найбільше у нашій країні та Східній Європі підприємство зупинило роботу на невизначений термін. Причина – бойові дії на території Соледар, де воно розташоване.

Співробітники були змушені виконувати свої обов'язки під обстрілами. Керівництво вирішило поставити виробництво солі на паузу. Наразі в українських магазинах продають залишки продукції, а також імпортну – із Італії, Чехії та інших країн.

Дешева сіль з'явилася в супермаркетах АТБ: скільки коштує дефіцитний товар

В АТБ також помітили йодовану турецьку сіль. Вартість також невисока – 18,50 гривні за кілограм, проте упаковка менша – всього 750 г.

Гімалайська рожева сіль ТМ Pripravka продається за 17,90 гривні за 200-грамову пачку. Також можна придбати морську сіль ТМ "Своя лінія" – 26,90 гривні за кілограм.

Дешева сіль з'явилася в супермаркетах АТБ: скільки коштує дефіцитний товар

Раніше мережа АТБ запровадила обмеження на продаж солі – кожному покупцеві доступні не більше двох упаковок.

Дієтологи закликають переглянути свої смакові звички та відмовитися від солі, яка шкідлива у великих кількостях. Багато страв можна приготувати і без неї. Якщо такий варіант – не для вас, використовуйте один із шести повноцінних замінників солі.


Ловіцька Леся, Тудей





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