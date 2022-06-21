Державний борг України може зрости до 80-85% — Устенко

Радник президента запевнив, що незважаючи на це, дефолт країні не загрожує, інформує ZN.ua.

Державний борг України може зрости до 80-85% — Устенко

Внаслідок ослаблення економіки через війну проти Росії державний борг України відносно ВВП може зрости до 80-85%. Про це розповів радник Президента України з економічних питань Олег Устенко в ефірі українського телемарафону.

«Якщо говорити про цифри з приводу боргу, то так, дійсно, відносно до ВВП, тобто у відсотках наш борг зростає. Якщо в попередньому році він був біля 50% до валового внутрішнього продукту, то у цьому році може збільшитися до 80-85%. Але він збільшується не тому, що ми більше беремо в борг, бо доречі, ми беремо не боргові кошти в більшості випадків, ми беремо так звані грантові кошти. Тобто їх не треба повертати», – пояснив Устенко.

Радник президента зазначив, що що незважаючи на збільшення державного боргу, дефолт країні не загрожує, оскільки борг зростає відносно ВВП, який, у свою чергу, падає.

«Уявіть собі, що торік наш ВВП був 200 мільярдів доларів, а цьому році буде приблизно 120-130 мільярдів доларів. Якщо ви так суттєво зменшуєте знаменник у відношенні, то звичайно збільшується відсоток боргу... Але це точно не дефолт», – запевнив Устенко.


Олександр Кричковський, ZN.ua





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