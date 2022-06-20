НБУ різко підняв курс євро: скільки коштує валюта в банках та ринку
20 червня, у понеділок, курси валют в Україні продовжують змінюватися, однак не критично. Зокрема, Нацбанк вирішив підвищити офіційний курс гривні до євро - тепер 1 євро коштує 30,68 грн, а ще вчора була позначка в 30,38 грн за євро, інформує
Про це свідчать дані Мінфіну.
Станом на першу половину дня середній курс на купівлю долара 35,2 грн, на продаж 35,85 грн. Водночас євро купляють за 36,8 грн і продають за 37,75 грн.
В українських банках ціни на долар різниться, наприклад, найдешевше можна купити долар в Укрсіббанку за 29,26 грн, а найдорожче він коштує в Полтава-Банку - 35,65 грн. Водночас найдорожче продати долар можна в Аккордбанку, Метабанку та Мотор-Банку за 36,5 грн. Найдешевша продажа в Укрсіббанку за 29,55 грн.
Щодо євро, то середні ціни на купівлю в банках десь на рівні 36,6 грн, а на продаж близько 37,8 грн. Найдешевше купити євро, як і долар, можна в Укрсіббанку за 30,7 грн, а найдорожче продати - в Альпарі Банку за 39 грн.
Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення країни-терориста РФ в Україну Нацбанк зафіксував курс долара на рівні 29,25 гривень, але пізніше дозволив банкам не обмежувати свої курси з продажу готівкової валюти, унаслідок чого курс долара різко підскочив. З часом курс американської валюти почав стабілізуватися.