НБУ різко підняв курс євро: скільки коштує валюта в банках та ринку

20 червня, у понеділок, курси валют в Україні продовжують змінюватися, однак не критично. Зокрема, Нацбанк вирішив підвищити офіційний курс гривні до євро - тепер 1 євро коштує 30,68 грн, а ще вчора була позначка в 30,38 грн за євро, інформує Апостроф .

Про це свідчать дані Мінфіну.

Станом на першу половину дня середній курс на купівлю долара 35,2 грн, на продаж 35,85 грн. Водночас євро купляють за 36,8 грн і продають за 37,75 грн.

В українських банках ціни на долар різниться, наприклад, найдешевше можна купити долар в Укрсіббанку за 29,26 грн, а найдорожче він коштує в Полтава-Банку - 35,65 грн. Водночас найдорожче продати долар можна в Аккордбанку, Метабанку та Мотор-Банку за 36,5 грн. Найдешевша продажа в Укрсіббанку за 29,55 грн.

Щодо євро, то середні ціни на купівлю в банках десь на рівні 36,6 грн, а на продаж близько 37,8 грн. Найдешевше купити євро, як і долар, можна в Укрсіббанку за 30,7 грн, а найдорожче продати - в Альпарі Банку за 39 грн.