Вакансії з найнижчою зарплатою: на яку роботу не варто одразу погоджуватися

У червні ринок праці в Україні трохи пожвавішав. З'явилося більше вакансій, проте пропозиції із зарплати в основному залишаються скромнішими, ніж були до війни. При цьому є чималий сегмент вакансій, що відрізняється особливо низькими зарплатами.

Зокрема, аналіз порталу OLX Робота показав, що найскромніші пропозиції із зарплатні можна зустріти на вакансіях прибиральників і двірників. Дуже невелику платню пропонують працівникам сфери готельно-ресторанного бізнесу, роздрібної торгівлі, а також домашньому персоналу, охоронцям, барменам і промоутерам.

Зокрема, найскромніші червневі пропозиції виглядали так:

прибиральник – 6 250 гривень;

реалізатор рекламних листівок – 8 875 гривень;

охоронець – 9 000 гривень;

бармен/бариста – 9 000 гривень;

доглядальниця – 10 000 гривень;

продавець – 10 000 гривень;

офіціант – 10 000 гривень;

промоутер – 10 000 гривень;

господарник – 10 350 гривень.

Але навіть і за таких зарплат багато роботодавців примудряються обходити закон і платити своїм працівникам нижче встановленої мінімальної зарплати, яка зараз, як відомо, дорівнює 6500 гривням. Вони наймають людей на умовах часткової зайнятості, хоча при цьому нерідко завантажують новачка як на повну ставку. У благополучніші часи наймані працівники, звичайно, обходили такі вакансії стороною. Однак тепер люди змушені хапатися за будь-яку роботу, чим користуються деякі недобросовісні роботодавці.

При цьому є чимало спеціальностей, на які очікується підвищений попит після війни. Отже, якщо ви хочете бути затребуваними на ринку праці, то вже зараз варто подбати про придбання відповідної кваліфікації.