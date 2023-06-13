Найбільш затребувані та високооплачувані вакансії в Україні

Ринок праці в Україні активно поповнюється новими пропозиціями по роботі. Є вакансії, на які гостро не вистачає спеціалістів. При цьому кандидатам пропонують зарплати вище середніх по ринку.

Дефіцит спеціалістів: названі найбільш затребувані та високооплачувані вакансії в Україні

Фахівці одного з великих порталів з працевлаштування в Україні розповіли, кого зараз гостро потребують роботодавці.

На сьогоднішній день дефіцит кадрів спостерігається в медичній сфері, виробництві та будівництві.

Так, серед найбільш затребуваних фахівців:

  • гастроентерологи та ендокринологи;
  • лікарі УЗД та ендоскопісти;
  • завідувачі аптек;
  • гірники;
  • оббивачі м'яких меблів та збирачі верху взуття;
  • майстри шиномонтажу та електрослюсарі.
Дефіцит спеціалістів: названі найбільш затребувані та високооплачувані вакансії в Україні

Найвищий рівень оплати праці роботодавці пропонують кваліфікованим працівникам за роботу у особливих умовах.

Українська медицина зараз потребує кваліфікованих лікарів. Такі фахівці, як хірурги, ендокринологи, кардіологи та реаніматологи, особливо з досвідом роботи, потрібні зараз, і будуть потрібні у повоєнний час. Зростає попит на психологів та психотерапевтів в Україні. Практично всі українці пережили жахливий стрес через війну і не можуть впоратися з ним самостійно. Військовим потрібна допомога у лікуванні ПТСР.

Серед робітничих професій найбільш популярними в Україні є інженери, проектувальники, маляри, штукатури, будівельники доріг і мостів, фахівці з ремонтних робіт. На відновлення інфраструктури знадобиться не один рік, тож у будівельників робота є та буде.

Фахівці, пов'язані з ремонтом автомобілів, також мають попит в Україні. На СТО є робота для майстрів шиномонтажу та електрослюсарів. На виробництва меблів потрібні оббивачі м'яких меблів.

Раніше повідомлялося, які професії в Україні на сьогоднішній день є найбільш високооплачуваними.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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