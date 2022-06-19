Чехія посилить контроль за українськими біженцями: кого позбавлять виплат та безкоштовного житла
Українцям у Чехії обмежать програму фінансової підтримки у зв'язку із війною. Багато біженців приїжджають у країну та оформлюють статус тимчасового захисту задля отримання матеріальної допомоги у 200 євро. Кошти виплачуються в перший місяць після реєстрації та можуть надаватися ще п'ять місяців, якщо особа не має інших джерел доходу. Проте тепер гроші зможуть отримати не всі.
Якщо українські переселенці отримали у Чехії безоплатне житло, харчування та засоби гігієни, то на фінансові виплати вони вже не зможуть претендувати.
Водночас українські біженці, які в Чехії орендують житло за власний рахунок та мають статус тимчасового захисту, зможуть отримати 5000 крон грошової допомоги (орієнтовно 200 євро або 6283 грн). Крім того, власникам житла у Чехії почнуть виплачувати "дотації солідарності" у розмірі 5000 крон, якщо вони надали притулок українцям безкоштовно, навіть якщо переселенці самі платять за газ та електроенергію.
Також необхідно повідомляти про намір залишити країну. Якщо виїхати з Чехії на довше ніж 30 днів, то право на виплати анулюється. Також для українців у Чехії віком від 18 до 65 років скоротять термін, на який їм надається безкоштовне медичне страхування, до 180 днів. Таким чином, працездатних переселенців мотивують працювати в Чехії та оплачувати медичні послуги самостійно.
Якщо українці в'їхали до Чехії за закордонним біометричним паспортом, термін дії якого закінчився або закінчується протягом трьох місяців, продовжити документ можна в найближчому консульстві України (Брно, Прага) в порядку живої черги. Для цього потрібно мати при собі оригінал паспорта та його копію.
Раніше повідомлялося, що у Празі більше не реєструватимуть біженців з України.