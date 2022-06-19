Чехія посилить контроль за українськими біженцями: кого позбавлять виплат та безкоштовного житла

Українцям у Чехії обмежать програму фінансової підтримки у зв'язку із війною. Багато біженців приїжджають у країну та оформлюють статус тимчасового захисту задля отримання матеріальної допомоги у 200 євро. Кошти виплачуються в перший місяць після реєстрації та можуть надаватися ще п'ять місяців, якщо особа не має інших джерел доходу. Проте тепер гроші зможуть отримати не всі.

Чехія посилить контроль за українськими біженцями: кого позбавлять виплат та безкоштовного житла

Якщо українські переселенці отримали у Чехії безоплатне житло, харчування та засоби гігієни, то на фінансові виплати вони вже не зможуть претендувати.

Водночас українські біженці, які в Чехії орендують житло за власний рахунок та мають статус тимчасового захисту, зможуть отримати 5000 крон грошової допомоги (орієнтовно 200 євро або 6283 грн). Крім того, власникам житла у Чехії почнуть виплачувати "дотації солідарності" у розмірі 5000 крон, якщо вони надали притулок українцям безкоштовно, навіть якщо переселенці самі платять за газ та електроенергію.

Чехія посилить контроль за українськими біженцями: кого позбавлять виплат та безкоштовного житла
Чеська влада посилить контроль за переселенцями: перевірятимуть, чи дійсно зареєстровані зі статусом тимчасового захисту українці проживають за вказаними адресами. Адже якщо українець переселяється на нове місце, то має повідомити про це місцеве МВС протягом трьох днів.

Також необхідно повідомляти про намір залишити країну. Якщо виїхати з Чехії на довше ніж 30 днів, то право на виплати анулюється. Також для українців у Чехії віком від 18 до 65 років скоротять термін, на який їм надається безкоштовне медичне страхування, до 180 днів. Таким чином, працездатних переселенців мотивують працювати в Чехії та оплачувати медичні послуги самостійно.

Якщо українці в'їхали до Чехії за закордонним біометричним паспортом, термін дії якого закінчився або закінчується протягом трьох місяців, продовжити документ можна в найближчому консульстві України (Брно, Прага) в порядку живої черги. Для цього потрібно мати при собі оригінал паспорта та його копію.

Раніше повідомлялося, що у Празі більше не реєструватимуть біженців з України.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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