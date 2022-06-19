Шмигаль розповів, скільки газу Україна накопичила у сховищах на наступний опалювальний сезон

Влада заздалегідь готується до важкої зими.

В українських підземних сховищах на наступний опалювальний сезон накопичено вже понад 10 мільярдів кубометрів газу. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

За словами політика, уряд передбачає різні варіанти енергетичної ситуації на опалювальний сезон 2022/2023, тому працює над тим, щоб у сховищах було вдосталь палива, аби забезпечити населення незалежно від розвитку подій на фронті, інформує ZN.ua.

«Продовжуємо підготовку до опалювального сезону. Прораховуємо та готуємося до всіх можливих сценаріїв. На засіданні Уряду затвердили документ, який визначає, що на початок опалювального сезону в жовтні у наших підземних газосховищах мають бути достатні запаси газу для безперебійного проходження опалювального сезону за будь-яких обставин. Це гарантії того, що країна буде з теплом і ми зможемо спокійно пройти наступну зиму. Зараз у наших ПГС уже понад 10 млрд кубів, і цей обсяг постійно зростає», – йдеться у повідомленні прем’єра.

Також Шмигаль закликав РНБО ввести санкції проти російської компанії «Роснефтегаз» та афілійованих з нею підприємств, зокрема і компанії «Татойл». Таким чином Україна зможе конфіскувати активи компаній, які пов’язані з РФ.


Олександр Кричковський, ZN.ua





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