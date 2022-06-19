Шмигаль розповів, скільки газу Україна накопичила у сховищах на наступний опалювальний сезон

В українських підземних сховищах на наступний опалювальний сезон накопичено вже понад 10 мільярдів кубометрів газу. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram .

За словами політика, уряд передбачає різні варіанти енергетичної ситуації на опалювальний сезон 2022/2023, тому працює над тим, щоб у сховищах було вдосталь палива, аби забезпечити населення незалежно від розвитку подій на фронті, інформує ZN.ua .

«Продовжуємо підготовку до опалювального сезону. Прораховуємо та готуємося до всіх можливих сценаріїв. На засіданні Уряду затвердили документ, який визначає, що на початок опалювального сезону в жовтні у наших підземних газосховищах мають бути достатні запаси газу для безперебійного проходження опалювального сезону за будь-яких обставин. Це гарантії того, що країна буде з теплом і ми зможемо спокійно пройти наступну зиму. Зараз у наших ПГС уже понад 10 млрд кубів, і цей обсяг постійно зростає», – йдеться у повідомленні прем’єра.