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2022-06-18
13 тонн гуманітарки для військових спробували продати в Кам\'янському: деталі кричущого злочину
Поліцейські викрили злочинне угруповання, яке намагалося продати гуманітарну допомогу, призначену військовим.
За оцінками експертів вартість партії "гуманітарки", призначеної на продаж становить 1 млн.350 тис. гривень.
В рамках відкритого кримінального провадження призначено додаткові обшуки, проводиться збір доказів і встановлюються всі причетні до злочину особи. В даний час один із зловмисників затриманий.
Алексей Ионов, politeka.net