13 тонн гуманітарки для військових спробували продати в Кам\'янському: деталі кричущого злочину

Поліцейські викрили злочинне угруповання, яке намагалося продати гуманітарну допомогу, призначену військовим.

Під час обшуків , які провели співробітники слідчого управління, Управління стратегічних розслідувань і прокурори, у вантажному автомобілі, легкових автомобілях фігурантів, а також на складі в Кам'янському, були виявлені консерви і харчові продукти вагою понад 13 тонн.

За оцінками експертів вартість партії "гуманітарки", призначеної на продаж становить 1 млн.350 тис. гривень.

В рамках відкритого кримінального провадження призначено додаткові обшуки, проводиться збір доказів і встановлюються всі причетні до злочину особи. В даний час один із зловмисників затриманий.