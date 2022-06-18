13 тонн гуманітарки для військових спробували продати в Кам\'янському: деталі кричущого злочину

13 тонн гуманітарки для військових спробували продати в Кам'янському: деталі кричущого злочину

Поліцейські викрили злочинне угруповання, яке намагалося продати гуманітарну допомогу, призначену військовим.

Під час обшуків, які провели співробітники слідчого управління, Управління стратегічних розслідувань і прокурори, у вантажному автомобілі, легкових автомобілях фігурантів, а також на складі в Кам'янському, були виявлені консерви і харчові продукти вагою понад 13 тонн.

За оцінками експертів вартість партії "гуманітарки", призначеної на продаж становить 1 млн.350 тис. гривень.

В рамках відкритого кримінального провадження призначено додаткові обшуки, проводиться збір доказів і встановлюються всі причетні до злочину особи. В даний час один із зловмисників затриманий.


Алексей Ионов, politeka.net





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