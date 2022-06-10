Доллар нашел свою нишу? Какой курс 10 июня

По состоянию на первую половину дня 10 июня курс доллара на черном рынке не изменился по сравнению с предыдущим днем и составляет 35,15 (покупка) и 35,30 (продажа).

Об этом свидетельствуют данные сайта "Минфин", информирует Апостроф.

Средний курс доллара в украинских банках 10 июня составляет 34,80 при продаже и 35,50 при покупке.

Средний курс евро 10 июня установился на уровне 36,70 при покупке и 37,80 при продаже.

Напомним, в первый день роSSийского вторжения в Украину Национальный банк зафиксировал курс доллара на уровне 29,25 гривен, но позднее разрешил банкам не ограничивать свои курсы по продаже наличной валюты, что сразу привело к повышению стоимости доллара. Позже курс доллара начал стабилизироваться.


Лена Руденко, Апостроф





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